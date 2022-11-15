NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, đúng ngày mai (16/11), TOP 3 con giáp vận trình đỏ thắm, sự nghiệp vượng sắc, bản mệnh làm ăn tấn tới, mua may bán đắt, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 16/11/2022, về phương diện sự nghiệp, tuổi Tý có tham vọng, quyết tâm giành lấy thành công nên chăm chỉ làm việc, chẳng quản ngại khó khăn. Nhờ bản lĩnh, con giáp này biết rằng mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn.

Chuyện tình cảm ngày càng khăng khít, hai người chịu dành thời gian tìm hiểu và lắng nghe đối phương nhiều hơn. Song điều quan trọng nhất chính là cả hai đều muốn chăm lo cho gia đình, dần hoàn thiện những khuyết điểm trong mắt đối phương.

Tuổi Tý có ngày mới khá là tươi vui, có nhiều thông tin tốt lành. Bản mệnh là người sống tình cảm, lạc quan nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Tuy nhiên cũng chính vì những lời khen đó mà bạn trở nên cao ngạo, thích thể hiện bản thân và nó không tốt cho con đường sự nghiệp sau này của mình.

Tuổi Tý có ngày mới khá là tươi vui, có nhiều thông tin tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/11/2022, Dần Hợi nhị hợp, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần khá thuận lợi. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hiệu suất hơn hẳn mọi người nên được cấp trên ưu ái, dễ có cơ hội thăng tiến. Tất cả đều là kết quả xứng đáng cho những gì bản mệnh đã bỏ ra.

May mắn hơn là các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, vì thế nên khi khó khăn xảy đến, bạn thường được nhiều mọi người dang tay giúp đỡ. Điều bạn cần làm bây giờ là xác định một hướng đi đúng đắn cho mình thôi.

Trong ngày mới ngày mai, ngũ hành Thủy dưỡng Mộc dự báo đường tình duyên của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Tuổi Dần có thể sẽ được người yêu tạo cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống. Nửa kia của bản mệnh quả là người tâm lý.

May mắn hơn là các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 16/11/2022, tuổi Hợi ký kết được những hợp đồng có giá trị, tạo dựng được uy tín của bản thân trong mắt đối tác. Ngày mai phúc lộc dồi dào, cho thấy cơ may tài lộc khá lớn. Con giáp này đừng để mình lỡ mất cơ hội, hãy hành động thật nhanh nhưng cũng cần suy nghĩ kĩ càng.

Về phương diện tình cảm, Hợi Mão bán hợp, tuổi Hợi đang yêu hiểu và thông cảm cho những vất vả của đối phương. Chính vì thế tình cảm giữa con giáp này và nửa kia càng ngày càng nồng thắm hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là đến ngày về chung một nhà.

Tuổi Hợi nên tập cho mình thói quen chi tiêu hợp lý như lập danh sách chi tiêu hàng tháng chi tiết từng khoản như ăn uống, mua sắm, sinh hoạt phí… sau đó hãy loại bỏ những khoản không cần thiết. Dần dần bạn sẽ hình thành được thói quen tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất.

Hợi ký kết được những hợp đồng có giá trị, tạo dựng được uy tín của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo