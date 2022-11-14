CHÍNH TÀI dự đoán vào đúng khuya nay (14/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc về tay, bản mệnh rung đùi đếm tiền, sung sướng vô biên, vận trình viên mãn, đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Tử vi ngày mới cho thấy Thổ sinh Kim, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình. Gia đình chính là nơi đem lại cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đây cũng là nơi tiếp thêm cho bạn động lực để bắt đầu một ngày mới.

May mắn hơn, người nhà sẽ luôn ở bên cổ vũ và tiếp thêm động lực cho bạn. Vì vậy, dù gặp phải vấn đề gì, hãy tâm sự với mọi người trong nhà, bạn sẽ cảm thấy như mình trút được gánh nặng và tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

Với người độc thân, bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông khi xuất hiện ở bất cứ đâu nhờ phong thái tự nhiên, vui vẻ của mình. Nếu nhận được lời mời làm quen của người khác, bạn có thể thử cho đối phương một cơ hội xem sao.

Với người độc thân, bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn có thể khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khâm phục vì vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Con giáp này nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những vấn đề nan giải.

Việc bản mệnh cần làm bây giờ là đặt ra một cái đích tham vọng hơn cho bản thân, đừng vội hài lòng và quyết định giậm chân tại chỗ. Con giáp này vẫn còn một con đường rất dài phía trước, nếu không chịu tiến bước thì sẽ bị mọi người vượt qua.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Nhờ tam hợp với địa chi ngày nên đường tình duyên của người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Người độc thân tìm được bến đỗ cuộc đời, cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc và viên mãn.

Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn. Người tuổi Hợi không có nhiều tham vọng trên đường công danh hay bổng lộc mà chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ ngơi. Mặc dù không có vấn đề rắc rối nào xảy ra nhưng đừng lơ là, bất cẩn vì cảm xúc thay đổi thất thường.

Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bạn trong ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vô cùng ổn định. Hai người cùng tính đến những chuyện tương lai xa xôi hơn và hứa với nhau sẽ cùng bắt tay thực hiện. Ngày hai người về một nhà đã không còn quá xa xôi nữa.

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo