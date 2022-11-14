Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 14/11: TOP 3 con giáp có quà bất ngờ, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh phú quý lên đời, thay thời đổi vận, tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ

Vận khí ngày hôm nay Thứ Hai 14/11/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Tý, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Tý, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Vận khí ngày hôm nay Thứ Hai 14/11/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Hai 14/11/2022 này, Tuổi Sửu đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Sửu có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới.

Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ổn định. Hai người cùng tính đến những chuyện tương lai xa xôi hơn và hứa với nhau sẽ cùng bắt tay thực hiện. Ngày hai người về một nhà đã không còn quá xa.

Tuổi Sửu đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Hai 14/11/2022 này, Tuổi Mùigặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Mùi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Mùi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Mùi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo