CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày mai (12/11), rắc rối bủa vây, xui xẻo bám lấy không buông, tài chính lao dốc, tình duyên có điềm rạn nứt

Tuổi Mùi như bị che mờ tâm trí, không biết nên đưa ra lựa chọn sao cho hợp lý khi phải đứng trước các quyết định quan trọng. Vận trình tài lộc theo đó cũng không có dấu hiệu thăng tiến. Con giáp này nên nhớ rằng tương lai phía trước đang nằm trong tay mình, chỉ một chút sơ suất cũng sẽ khiến bản thân hối hận về sau.

Hỏa Thủy xung khắc cho thấy, cách ứng xử lạ lùng của một người nào đó ngày mai có thể khiến tuổi Mùi đặt câu hỏi. Hẳn nhiên đối phương có lý do của họ, và trước khi phản ứng thì hãy cố gắng để tìm hiểu vì sao. Con giáp này sẽ thấy rằng mình có lý do để có thể thông cảm được cho họ.

Nếu đang do dự hay gặp khúc mắc khó giải quyết, bản mệnh nên tìm đến những người có nhiều kinh nghiệm đi trước để xin lời khuyên, sự từng trải của họ sẽ giúp con giáp này có cái nhìn thông suốt hơn. Ngũ hành xung khắc cho thấy đường tình duyên của người tuổi Mùi vẫn không có nhiều biến động.

Hỏa Thủy xung khắc cho thấy, cách ứng xử lạ lùng của một người nào đó ngày mai có thể khiến tuổi Mùi đặt câu hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai, tuổi Mão dễ phạm sai lầm chỉ vì một lời nói vô tình. Thậm chí, có người còn suy diễn để khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn, khiến con giáp này trở thành tác nhân gây ra những rắc rối mới.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Mão tập trung dành thời gian cho bản thân thay vì lo chuyện bao đồng hay làm những công việc kém hiệu quả. Bản mệnh có thể xem xét các phương pháp nâng cao sức khỏe, điều chỉnh để có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bản mệnh nên vận động nhiều hơn để giải tỏa suy nghĩ trong lòng, tuổi Mão sẽ cảm thấy dễ chịu và không còn tốn thời gian ngồi ngẩn ngơ nữa. Trong ngày sức khỏe tốt như thế này thì tập luyện cũng làm con giáp này hưng phấn và tỉnh táo hơn, trau dồi thân thể càng thêm mạnh mẽ.

Ngày mai, tuổi Mão dễ phạm sai lầm chỉ vì một lời nói vô tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày không mấy suôn sẻ trong phương diện tài lộc và sự nghiệp. Con giáp này nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt với các kế hoạch đầu tư để tránh tiền bạc thất thoát.

Bản mệnh có thể bị che mắt bởi những thủ thuật khó lường hay bị dẫn đường bởi nguồn lợi khổng lồ trước mắt mà quên mất không kiểm tra những cạm bẫy dưới chân mình.

Vận trình tình cảm kém sắc. Mâu thuẫn gia đình chẳng những không được hoà giải mà còn ngày càng gay gắt. Nếu người trong cuộc không có sự nhẫn nhịn và bao dung lẫn nhau thì e rằng sẽ sớm đứt gánh giữa đường.

Vận trình tình cảm kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo