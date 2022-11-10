Vạn sự hóa điềm lành, đúng 12h02p trưa mai (11/11/2022), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, tình - tiền thăng hoa, tài lộc sung túc, vợ chồng hài hòa gắn kết, cặp đôi cuối năm về chung một nhà

12 con giáp tử vi 10/11/2022 07:23

Đúng 12h02p trưa mai, 11/11, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vạn sự hóa điềm lành, vận trình lên hương, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa, cặp đôi gắn kết.

Tuổi Dần

Tiếp nối tử vi ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Lục Hợp soi đường để tuổi Dần tìm ra lối đi thích hợp để tiến tới hạnh phúc mình hằng mong. Tình cảm thăng hoa, các mối quan hệ ngày càng gắn kết, hợp tác làm ăn thu được lợi lộc tốt, nhìn chung con giáp này không phải lo lắng về điều gì.

Ngày này bản mệnh cũng nên mạnh dạn bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch kinh doanh đang ấp ủ. Ngày mai rất thích hợp để bạn đầu tư tài chính hoặc làm những việc liên quan tới giao dịch tiền bạc, cát khí sẵn có sẽ giúp tăng khả năng thành công.

May mắn hơn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng đồng tâm hợp lực sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Vạn sự hóa điềm lành, đúng 12h02p trưa mai (11/11/2022), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, tình - tiền thăng hoa, tài lộc sung túc, vợ chồng hài hòa gắn kết, cặp đôi cuối năm về chung một nhà - Ảnh 1
May mắn hơn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của người tuổi Mão là điềm báo thứ 6 này là một ngày có nhiều điều vui vẻ, tích cực với tuổi này. Tâm trạng thoải mái nên con giáp này quyết định mọi thứ dễ dàng hơn, tinh thần lạc quan tiếp thêm năng lượng cho bạn làm việc hiệu quả, hãy cố gắng duy trì phong độ như lúc này.

Kim sinh Thủy, mối nhân duyên của người tuổi Mão còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, không dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người khác. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng, khiến đôi bên vững vàng trong sóng gió. 

Vạn sự hóa điềm lành, đúng 12h02p trưa mai (11/11/2022), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, tình - tiền thăng hoa, tài lộc sung túc, vợ chồng hài hòa gắn kết, cặp đôi cuối năm về chung một nhà - Ảnh 2
Kim sinh Thủy, mối nhân duyên của người tuổi Mão còn độc thân khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 11/11/2022 ngày mai, tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của tuổi Tý có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ. May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện và giúp con giáp này khắc phục được nhiều vấn đề hóc búa từ trước đó.

Nếu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, tuổi Tý sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Mọi cố gắng của con giáp này rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Thủy sinh Mộc sẽ giúp hàn gắn những tổn thương tình cảm từ trước đó. Khi cả hai đều chấp nhận lùi một bước để bảo vệ mối quan hệ này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh. Trong tình yêu không thể thiếu đi sự lắng nghe và cảm thông, có như vậy mối quan hệ mới bền lâu được.

Vạn sự hóa điềm lành, đúng 12h02p trưa mai (11/11/2022), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, tình - tiền thăng hoa, tài lộc sung túc, vợ chồng hài hòa gắn kết, cặp đôi cuối năm về chung một nhà - Ảnh 3
Thủy sinh Mộc sẽ giúp hàn gắn những tổn thương tình cảm từ trước đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này vào đúng ngày mai (10/11), phú quý thăng hoa, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, số đỏ hơn người, tiền tài về như thác đổ, ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này vào đúng ngày mai (10/11), phú quý thăng hoa, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, số đỏ hơn người, tiền tài về như thác đổ, ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

3 con giáp này vào đúng ngày mai 10/11, phú quý thăng hoa, nhanh chóng đổi đời, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, tiền tài nhiều như thác đổ, tình - tiền viên mãn vô biên.

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