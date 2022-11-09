CHÚC MỪNG 3 con giáp này vào đúng giờ Tý ngày mai (10/11), cơ hội tới tay, vận trình đỏ thắm, biết nắm bắt sẽ một bước chạm đỉnh, hanh thông hơn người, vạn sự viên mãn vô biên

Ngày mai Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi rất tự tin với năng lực của mình. Bạn cho rằng mình có thể vượt qua được mọi khó khăn, vì vậy mà bạn thường đặt ra những đích đến rất cao xa, thậm chí là viển vông.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày mai. Đây vốn là một việc rất đáng mừng, vì vậy nếu cũng có thiện cảm với nhau, bạn hãy thử cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau xem sao.

Muốn gặt hái được thành công, bạn cần có cái nhìn thực tế hơn về mọi việc, không thể lập ra kế hoạch chỉ dựa vào sự ảo tưởng của mình. Những mục tiêu không thiết thực có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn cố gắng hoặc thất vọng về bản thân.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Chính Tài mang tới nhiều dấu hiệu tích cực trên con đường tài lộc cho người tuổi Thân. Dù làm trên lĩnh vực gì, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng, cốt là bạn đã chăm chỉ và cố gắng hơn mọi người trong suốt thời gian qua.

Đây là thời điểm thích hợp để bạn lập ra những mục tiêu trong tương lai cho mình, đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa mới gặt hái được. Bạn cũng không muốn giậm chân tại chỗ và để người khác vượt qua mình đâu đúng không?

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa. Trải qua những mâu thuẫn, hai người lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Cả hai đều nhất trí sẽ cùng chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện, sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước tiến tích cực trong ngày mai. Bạn phát hiện ra những hướng đi mới, giúp công việc tiến triển thuận lợi và nhanh chóng hơn. Thậm chí, bạn còn là người dẫn đường chỉ lối cho mọi người.



Những người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới. Bạn luôn rất quan tâm đến suy nghĩ của nhân viên, không đưa ra những quy định hoặc kế hoạch độc đoán, làm khó cho mọi người. Con giáp này chính là một cấp trên lý tưởng.

Ngày mai là một ngày khá lãng mạn dành cho tuổi Dậu khi có tam hợp che chở, tuy nhiên những cảm xúc này có thể sớm tan biến khi nửa kia của con giáp này làm một điều gì đó hơi sai lỗi, khiến cho mâu thuẫn của cả hai bắt đầu xuất hiện. Thế nên khi mọi thứ còn đang tốt đẹp thì hãy tận hưởng trọn vẹn chúng.

Những người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo