Cuối ngày mai (10/11), CÁT THẦN nhập mệnh, cảnh báo 3 con giáp này công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 09:22

Cuối ngày mai, 10/11, cát thần nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo công danh lao dốc do kẻ tiểu nhân gáng đường, tài chính bất ổn, gia đạo bất an.

Tuổi Tuất

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tuất dễ phải va chạm với người có quyền cao chức trọng trong ngày mai. Bản mệnh nên ý thức được vị thế của mình để kiềm chế tính nóng nảy và cư xử cho đúng mực, đừng nên "cố đấm ăn xôi" mà hỏng mọi việc.

Khi gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, cấp trên, bạn không nên cố tình nói những lời cay nghiệt gây tổn thương cho đối phương và tổn hại các mối quan hệ của mình. Nếu có thể, hãy "chín bỏ làm mười" để hóa giải những bất đồng không đáng có.

Trong ngày Ngũ hành xung khắc, tuổi Tuất có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe và đó là nguyên nhân gián đoạn cuộc vui của con giáp này. Nếu bản mệnh biết cách cân bằng sớm, thay đổi lối sống lành mạnh hơn thì không có gì đáng phải lo lắng cả.

Cuối ngày mai (10/11), CÁT THẦN nhập mệnh, cảnh báo 3 con giáp này công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Trong ngày Ngũ hành xung khắc, tuổi Tuất có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên gây họa, người tuổi Hợi khó giữ được quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Khi đôi bên mâu thuẫn với nhau, đừng nên khăng khăng giữ lấy ý kiến của riêng mình. Hãy thử lắng nghe đối phương xem sao.

Bạn vốn là một người mạnh mẽ và có chí tiến thủ, song đừng vì thế mà gạt bỏ lời của người khác, tự cô lập bản thân để sống trong thế giới của riêng mình. Bạn cần quan sát xung quanh nhiều hơn thì mới có thể đưa ra những kế hoạch phát triển phù hợp, không mù quáng.

Trong ngày Ngũ hành xung khắc, trong lúc quá bận rộn, dường như tuổi Hợi đã quên mất đi việc cần phải chăm sóc cho chính những cảm xúc nội tâm của mình. Đây là ngày mà con giáp này nên chú tâm chăm chút cho phần tâm hồn, thay vì để mình bị cuốn đi bởi các hoạt động bận rộn đời thường.

Cuối ngày mai (10/11), CÁT THẦN nhập mệnh, cảnh báo 3 con giáp này công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Bạn vốn là một người mạnh mẽ và có chí tiến thủ, song đừng vì thế mà gạt bỏ lời của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 10/11/2022 ngày mai, lục xung nhắc nhở nếu tuổi Thìn càng bướng bỉnh, khăng khăng bảo vệ cái tôi thì sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng chính là sẵn sàng mở lòng và lắng nghe những cảm xúc của mình cũng như những người xung quanh để có cư xử hài hòa.

Những tương tác không phù hợp, những kết nối không đem lại sự thỏa mãn mà tuổi Thìn mong muốn sẽ khiến tâm trạng con giáp này không được tốt. Đừng quên rằng trong mọi tình huống, học cách yêu thương bản thân mình mới là điều quan trọng nhất.

Mộc khắc Thổ, bạn và người ấy có thể rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh, không ai chịu làm hòa trước. Đã đến lúc bạn cần hạ cái tôi của mình xuống để có thể xuống nước với nửa kia, đừng để tình trạng này tiếp tục kéo dài, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba.

Cuối ngày mai (10/11), CÁT THẦN nhập mệnh, cảnh báo 3 con giáp này công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Mộc khắc Thổ, bạn và người ấy có thể rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

Đúng 20h ngày mai, 9/11, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, sáng tỏ một phương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa hạnh phúc.

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