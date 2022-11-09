CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này vào đúng ngày mai (10/11), phú quý thăng hoa, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, số đỏ hơn người, tiền tài về như thác đổ, ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày mới 10/11/2022 nói rằng ngày mai tuổi Tý có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Nguồn thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của con giáp này. Có thể bản mệnh làm việc vì lòng đam mê và trách nhiệm nhưng đó là những gì xứng đáng nhận được.

Ngũ hành tương sinh có thể là cơ hội chấp cánh cho tình yêu của những ai đang độc thân. Những buổi đầu hẹn hò lãng mạn sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và hi vọng. Người có đôi có cặp sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tình cảm thông qua cuộc gặp gỡ bạn bè, đi dã ngoại cùng nhau.

Tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng nó là thứ cần thiết và có thể giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, thoải mái hơn. Vì thế tuổi Tý đừng ngại nói chuyện tiền bạc, nếu nói đúng người đúng hoàn cảnh thì chẳng có gì phải ngại ngần cả.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày mới 10/11/2022 nói rằng ngày mai tuổi Tý có cơ hội được thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đón tin vui về tài lộc, tiền bạc khá dồi dào, cả lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên con giáp này đừng vội nghĩ đến chuyện tiêu tiền mà tốt nhất nên đợi tới khi tiền về tay rồi hẵng đưa ra các kế hoạch chi tiêu cụ thể.

Bên cạnh đó bản mệnh phải tiếp tục vạch kế hoạch gia tăng thu nhập cho mình vì tinh thần và động lực của bạn đang ở giai đoạn hưng phấn. Nếu mải mê ngủ quên trên chiến thắng thì đồng nghĩa với việc tuổi Thìn sẽ đánh mất những cơ hội tuyệt vời khác.

Ngũ hành tương sinh giúp tuổi Thìn gặp được một người hiểu và đồng cảm với mình. Khi gặp khó khăn, trở ngại trong công việc hay cuộc sống, con giáp này luôn có đối phương ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin cho bản mệnh tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã chọn.

Ngũ hành tương sinh giúp tuổi Thìn gặp được một người hiểu và đồng cảm với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài chính của tuổi Tỵ ngày mai vô cùng khả quan, bạn càng siêng năng càng có thể mang về nguồn tài chính dồi dào. Sự nhanh trí và lượng kiến thức bản mệnh có được cũng trở thành vũ khí tuyệt vời giúp bạn thành công. Những dấu hiệu tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Tỵ, đã đến lúc bạn xây dựng và bắt đầu hành động cho mục tiêu cao hơn.

Tuổi Tỵ ngày thứ 5 này nhờ có Lục Hợp nên mối quan hệ với bạn bè, chòm xóm đang tốt, vì thế, nếu đang có mối quan hệ căng thẳng với ai đó thì hãy tìm cách hòa giải. Người độc thân sẽ vượng duyên, nếu đã có nửa kia, bạn và đối phương sẽ dần phát triển tình cảm của mình lên mức cao hơn.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ trong ngày mai vô cùng khởi sắc. May mắn là sau những biến cố con giáp này luôn có một người bạn đời tuyệt vời bên cạnh. Nửa kia luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi chuyện, phải là tình yêu lớn thì đối phương mới đặt tuổi thìn lên hàng đầu như vậy. Hãy trân trọng tình cảm quý giá mà họ dành cho.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ trong ngày mai vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo