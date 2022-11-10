CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 09:37

Cát thần cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề.

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, thứ 6 này quả thực là một ngày hung cát đan xen, vận khí có thăng có trầm. Bản mệnh gặp may mắn ở lĩnh vực tài lộc nhờ Thiên Tài che chở. Tình hình tài chính đang rất vững mạnh, thu nhập ổn định, cần chú trọng vào những việc có tính lâu dài, an toàn, bền vững thì còn thu được lợi nhuận lớn hơn.

Với các kế hoạch đầu tư mạo hiểm, bản mệnh chỉ nên đầu tư nhỏ, dần dần từng bước chứ đừng tham lam quá kẻo nhận thiệt thòi về mình. Người buôn bán kinh doanh càng có cơ hội nhiều hơn nhưng cần tuổi này chăm chỉ thì mới nhận được thành quả như mong muốn.

Những người còn độc thân cũng không đào hoa trong ngày mai. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động và bạn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. 

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở - Ảnh 1
Với người tuổi Ngọ, thứ 6 này quả thực là một ngày hung cát đan xen, vận khí có thăng có trầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ 6 ngày 11/11/2022 ngày mai, công việc của tuổi Dần đang gặp nhiều trở ngại, nhưng trở ngại cũng là cơ hội để con giáp này phát hiện ra tiềm năng của mình và nhanh chóng tiến bộ. Bản mệnh được khuyên chớ nên đầu hàng nghịch cảnh.

Trong ngày mới này cục diện tương phá tác động lớn đến tuổi Dần, chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu không muốn tình cảm gia đình lạnh nhạt, những người đã kết hôn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn.

Thổ khắc Thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia cho dù đôi bên có đang bất đồng ý kiến. Bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, hãy dành thời gian để lắng nghe những điều người ấy nói.

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở - Ảnh 2
Thổ khắc Thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra không mấy suôn sẻ. Điềm báo vận trình sự nghiệp có kẻ tiểu nhân ngáng chân, cản đường. Con đường đi tới vinh quang trải đầy chông gai, trắc trở, nếu không có bản lĩnh và lòng kiên định e rằng sẽ khó vượt qua.

Vận trình tài lộc đi xuống. Bởi vì bản tính nhẹ dạ cả tin nên tuổi Thân dễ trở thành đối tượng lợi dụng, lừa gạt của người khác.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn, dù công việc bận rộn đang mang tới cho bạn nhiều áp lực. Hãy cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên các thành viên trong nhà, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn. 

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở - Ảnh 3
Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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