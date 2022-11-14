CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (14/11) cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi bám lấy, vận trình trắc trở trăm bề

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Tuất liên tiếp bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy phá hoại nên công việc tiến triển chậm chạp, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ. Bản mệnh cần hết sức bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Cảm xúc mãnh liệt khiến người tuổi Tuất có sự thể hiện tình cảm thái quá, điều này dễ khiến đối phương có cảm giác vồ vập, bức bách. Hãy để mọi chuyện đi theo tự nhiên, chủ động nhưng phải có chừng mực.

Một số người hành xử nóng nảy có thể sẽ đẩy mình vào những rắc rối lớn hơn trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi liên tiếp kéo đến sẽ khiến bạn khó có thể ứng phó nổi. Bạn có biết mình càng nông nổi bao nhiêu thì kẻ tiểu nhân càng đắc ý bấy nhiêu không?

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Tuất liên tiếp bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Thìn khó có thể duy trì được các mối quan hệ trước đó của mình. Thậm chí bạn khiến mọi người xung quanh cảm thấy không hài lòng, ác cảm vì bản tính tự kiêu tự đại.

Người nắm giữ chức vụ cao cần học cách lắng nghe cấp dưới hoặc mọi người xung quanh mình nhiều hơn, đừng lúc nào cũng tự cho là mình đúng rồi đưa ra những quyết định chủ quan, võ đoán. Có những lúc dù giàu kinh nghiệm đến mấy, bạn cũng không thể quan sát được vấn đề một cách toàn diện.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Áp lực công việc nặng nề vô tình khiến tuổi Thìn dễ bày tỏ các thái độ tiêu cực đối với người bạn đời của mình. Theo chúng tôi, người độc thân vẫn chưa tìm được người ưng ý dù rằng đã mở lòng đón nhận tình cảm mới.

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Thìn khó có thể duy trì được các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Sửu sẽ cảm thấy bối rối khi phải bắt tay giải quyết những sự cố xảy ra bất chợt. Vì thế, bạn chớ nên kiêu ngạo, chủ quan, bởi bạn không thể lường hết những vấn đề mình có thể gặp phải.

Những lúc như thế này, bạn có thể hỏi xin ý kiến mọi người xung quanh, đừng vì sĩ diện mà giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự tìm cách giải quyết. Nếu bạn tự mò mẫm đi sai hướng, bạn sẽ chỉ tốn thêm nhiều công sức để xử lý rắc rối mà thôi.

Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy yên bình, thậm chí còn có dấu hiệu kẻ thứ ba chen chân. Nếu như bạn vẫn còn quý trọng mối quan hệ hiện tại thì nên nhanh chóng tìm cách hàn gắn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Sửu sẽ cảm thấy bối rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo