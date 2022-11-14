Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Hai 14/11/2022, Tuổi Thân được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Với người độc thân, bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông khi xuất hiện ở bất cứ đâu nhờ phong thái tự nhiên, vui vẻ của mình. Nếu nhận được lời mời làm quen của người khác, bạn có thể thử cho đối phương một cơ hội xem sao.

Đường tài lộc của Tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 14/11/2022 hôm nay cho thấy những bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp của tuổi Mùi, đặc biệt là trong những ngành học tập, nghiên cứu. Nhiều người ngưỡng mộ năng lực làm việc của bản mệnh.

Nhân lúc mọi việc diễn ra thuận lợi, con giáp này nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu, đừng để các kế hoạch mãi chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi bắt tay vào làm, bản mệnh mới biết mình thiếu sót ở đâu và cần cải thiện ở điểm nào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước tiến triển khả quan. Sau nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn, người tuổi Mùi với nửa kia tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn quan điểm sống. Nhờ vậy mà tình cảm hai người ngày càng mặn nồng, son sắt.

Vận trình tình cảm có bước tiến triển khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão với tinh thần hăng hái, tích cực đang đặt ra những đích đến vô cùng tham vọng. Đáng mừng là bản mệnh càng cố gắng thì kết quả lại càng rực rỡ hơn, thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng của chính bản thân bạn.

Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bạn trong ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực.

Tử vi ngày mới cho thấy Thổ sinh Kim, người tuổi Mão được tận hưởng một ngày yên bình. Gia đình chính là nơi đem lại cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đây cũng là nơi tiếp thêm cho bạn động lực để bắt đầu một ngày mới.

Tử vi ngày mới cho thấy Thổ sinh Kim, người tuổi Mão được tận hưởng một ngày yên bình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo