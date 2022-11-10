NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, đúng khuya nay 10/11, TOP 3 con giáp tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh bước sang trang mới, vận trình khởi sắc, của cải dư dôi, nửa đời sau chẳng sợ đói khổ

Chính Quan tương trợ, người tuổi Thân khẳng định được vị trí không thể thay thế của mình trong tập thể. Bạn đưa ra những giải pháp thích hợp cho nhiều tình huống khó khăn và không bao giờ e ngại khó khăn, gian khổ.

Hôm nay các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người.

Cát thần mang tới những tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Thân trong hôm nay. Những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt trong ngày này. Đây là phần thưởng khích lệ bạn tiếp tục cố gắng không ngừng.

Chính Quan tương trợ, người tuổi Thân khẳng định được vị trí không thể thay thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần có thể phát tài nhờ nếu là người làm nghề tự do. Bạn tìm ra được định hướng phù hợp với mình nên không phải đi làm thêm cho ai cũng vẫn có thể dư dả, giàu có.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên mở rộng các mối khách hàng của mình ngay từ hôm nay. Các mối quan hệ rộng rãi sẽ giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội khác nhau trong tương lai. Từ giờ đến lúc ấy, hãy chuẩn bị nhân lực, vật lực đầy đủ và luôn ở tư thế sẵn sàng.

Người ấy sẵn sàng cho bạn bờ vai để dựa vào, đừng lo lắng gì khi có hậu phương vững chắc cho mình. Người độc thân hãy thoải mái mở lòng mình đi thì mới mong tìm được người mình luôn tìm kiếm bấy lâu nhé.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên mở rộng các mối khách hàng của mình ngay từ hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện, sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước tiến tích cực trong ngày hôm nay. Bạn phát hiện ra những hướng đi mới, giúp công việc tiến triển thuận lợi và nhanh chóng hơn. Thậm chí, bạn còn là người dẫn đường chỉ lối cho mọi người.

May mắn hơn, Thổ sinh Kim còn cho thấy bạn có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý. Thậm chí, bạn phải lòng đối phương ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Bạn nên chủ động kéo gần khoảng cách với người ấy.Câu quyết cho các tuổi Dậu:

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng không ngừng giúp bản mệnh có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Vận trình tài lộc tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo