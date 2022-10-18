Ngọc Hoàng chiếu cố, Bồ Tát tương trợ: 3 con giáp này có phúc đức sâu dày, phất lên vù vù từ 14h ngày 18/10, làm ăn đại phát, tiền tài bùng nổ

Từ 14h ngày 18/10, người tuổi Dậu được Chính Tài soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có.

Ngày hôm nay, muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Không ai hoàn hảo 100%, ngay cả bản thân bạn cũng vậy. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của bạn đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày hôm nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Tuổi Tuất

Đây là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tính cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Tuất luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ.

Đa số tuổi Tuất đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Từ 14h ngày 18/10, con giáp này sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết nắm bắt, cuộc sống của tuổi Tuất thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình.

Do vậy, tuổi Tuất có thể làm giàu và tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, tuổi Tý có vai trò dẫn đầu tiên phong cho vạn vật nên những người bản mệnh này có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Họ vừa nhanh nhẹn tháo vát, vừa thông minh sáng tạo nên thường được mọi người tin tưởng, giao phó cho những trách nhiệm lớn.

Bên cạnh đó, theo Ngũ hành thì Tý tương ứng với Thủy nên dù gặp thách thức, họ vẫn có sự kiên trì, bền bỉ để vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 14h ngày 18/10 chính là thời điểm quan trọng mà vận tài của những người cầm tinh con Chuột đạt được sự thuận lợi. Cho nên, họ cần thu xếp để giải quyết sớm những nhiệm vụ, giao dịch quan trọng trong khoảng thời gian này trước khi bước vào thời kỳ nghịch hành, bản mệnh đương đầu với Thái Tuế, vận trình kém đi rõ rệt ở cuối tháng.

Chỉ cần nắm bắt tốt giai đoạn trước, chuyện tiền bạc đối với con giáp này không còn gì đáng lo, chỉ cần chăm chỉ thì cứ hết lại có. Năng lực đầu tư linh hoạt giúp họ nhận được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không bị phụ thuộc vào một nguồn thu nhất định nào cả. Ngược lại, tránh đưa ra quyết định quan trọng vào giai đoạn sau để tránh gặp nhiều khúc chiết, thường phải hao tổn tinh thần vì gặp chuyện không như ý nguyện.

Tuy nhiên, tuổi Tý còn cần lưu ý bảo trì thái độ và lối sống khỏe mạnh, tích cực trong cả công việc lẫn đời sống. Có như vậy, trải qua nỗ lực mới có ngày đạt được thành công, xuôi gió thuận nước trên những bước đường về sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.