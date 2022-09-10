Ngày thứ Bảy (10/9): Kiếp Tài chắn lối, 3 con giáp vận trình vất vả nhiều thăng trầm, xui xẻo bủa vây, tài chính dễ bị tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 06:13

Tử vi 12 con giáp cho biết hôm nay 3 con giáp sau vận trình gặp nhiều trục trặc, dễ vướng vào mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, cần cảnh giác hơn

Tuổi Mão

Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Mão dễ vướng vào gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này làm xấu hình ảnh của bạn và gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn đã tốn công gây dựng. Thiên Quan cũng cho thấy bạn dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi. 

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bản mệnh hoàn toàn bị động và phải tốn khá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối nên không còn tâm trí để kiếm tiền nữa. Nếu tuổi Mão không vượt qua được thử thách lần này thì tình hình sẽ ngày càng đi theo chiều hướng tồi tệ hơn mà thôi.

Ngày thứ Bảy (10/9): Kiếp Tài chắn lối, 3 con giáp vận trình vất vả nhiều thăng trầm, xui xẻo bủa vây, tài chính dễ bị tụt dốc - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bản mệnh hoàn toàn bị động và phải tốn khá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối nên không còn tâm trí để kiếm tiền nữa. Ảnh minh họa

 

Tuổi Mùi

Trong ngày có điềm kẻ tiểu nhân rắp tâm bày mưu hãm hại, không cho người tuổi Mùi được thỏa ý nguyện. Xung đột lợi ích khiến những kẻ xấu bụng chẳng ngại ngần bất cứ điều gì, chỉ cần gây khó khăn hạ bệ, ngáng trở bước tiến của con giáp này trên con đường phía trước là nhanh chóng chớp thời cơ. Bản mệnh được nhắc nên cẩn trọng.

Hôm nay đường tài lộc của người tuổi Mùi gặp phải không ít khó khăn, trở ngại. Thậm chí bản mệnh còn bị hao tốn tiền của mà không giải quyết được vấn đề gì. Bản mệnh là người thẳng thắn, nhiệt tình nhưng cũng chính là điểm yếu khi quá nhẹ dạ cả tin nên bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ mà chẳng hề hay biết. Bản mệnh cần tỉnh táo hơn trên nhiều phương diện để tránh lặp lại chuyện này quá nhiều lần. 

Ngày thứ Bảy (10/9): Kiếp Tài chắn lối, 3 con giáp vận trình vất vả nhiều thăng trầm, xui xẻo bủa vây, tài chính dễ bị tụt dốc - Ảnh 2
Trong ngày có điềm kẻ tiểu nhân rắp tâm bày mưu hãm hại, không cho người tuổi Mùi được thỏa ý nguyện. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu
 
Xem tử vi hàng ngày 10/9/2022, người tuổi Sửu vấp phải cục diện Thìn Sửu Tương Phá nên dễ gặp phải những điều không như ý khiến tâm trạng sa sút nghiêm trọng. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện không tiến hành đúng theo kế hoạch mình đã lập ra từ trước.
 
Chẳng những vậy, họa Thương Quan cũng cảnh báo những chú Trâu cần đề phòng những kẻ có ý đồ xấu ở ngay bên cạnh mình, nhất là những kẻ nịnh nọt, a dua theo bạn. Có thể chính những kẻ tiểu nhân này sẽ ném đá giấu tay, phá hoại khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

Ngày thứ Bảy (10/9): Kiếp Tài chắn lối, 3 con giáp vận trình vất vả nhiều thăng trầm, xui xẻo bủa vây, tài chính dễ bị tụt dốc - Ảnh 3
Xem tử vi hàng ngày 10/9/2022, người tuổi Sửu vấp phải cục diện Thìn Sửu Tương Phá nên dễ gặp phải những điều không như ý khiến tâm trạng sa sút nghiêm trọng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp "sướng như tiên", tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn

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