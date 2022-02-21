Ngày sinh của bạn dự báo tương lai giàu có hay khổ cực?

Người sinh vào một trong 3 này này thường tỏ ra không ham mê tiền bạc nhưng thực chất họ hướng tới một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Người sinh ngày 21 âm lịch là người có số phú quý, kiếm tiền dễ dàng nhất, luôn được thần Phận phù trợ. Trong khi đó, người sinh ngày 1 và 11 đường tài vận không hanh thông bằng nhưng vẫn có thể có cuộc sống giàu có nếu không ngừng cố gắng.

Người sinh vào những ngày này có thể có một trong hai quan niệm hoàn toàn đối lập về tiền bạc. Một là họ vô cùng trân trọng tiền, thậm chí đến mức bủn xỉn, không dám ăn tiêu. Hai là họ thuộc nhóm coi tiền bạc là vật ngoài thân, không quan tâm đến được mất.

Dù sinh vào ngày nào, người này cũng cần phải xem lại cách quản lý tiền bạc, không nên quá keo kiệt, không dám chi tiêu cũng như không nên quá hào phòng, cho vay mượn mà không suy nghĩ, đề phòng.

Ngày 3,13,23 âm lịch

Người sinh vào một trong ba ngày này thường có khả năng làm ăn tốt, tiền bạc đến tay không phải chuyện khó. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là không biết cách tích lũy. Của cải thường tiêu tán vì những sở thích tốn kém hoặc do hoạt động xã giao. Người này cần phán đoán chuẩn xác hơn trước những lựa chọn trong cuộc sống và biết tích lũy cho tương lai.

Ngày 4, 14, 24 âm lịch

Đường tài vận của những người này khá ổn định nhưng tiền bạc không phải tự nhiên mà có. Bản mệnh phải cố gắng nhiều ngay từ khi còn trẻ mới gặt hái được thành quả. Dù hiện tại gặp khó khăn, bản mệnh cũng không nên đầu hàng hay chán nản. Chỉ cần bản thân cố gắng thì tương lai sẽ phát triển bền vững.

Ngày 5, 15, 25 âm lịch

Những người này chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và không ngừng phấn đấu thì chắc chắn có thể hưởng cuộc sống giàu có. Đây là ngày sinh phú quý theo Bát tự. Tuy nhiên, trên phương diện đầu tư, không phải lúc nào người này cũng gặp may mắn, thuận lợi. Họ phải có tầm nhìn xa trông rộng thì mới phân biệt cơ hội và nguy cơ để đưa ra quyết định chính xác.

Ngày 6, 16, 26 âm lịch

Người sinh vào một trong ba ngày này thường có năng lực kiếm tiền tốt lại gặp may mắn nên cuộc đời thường hanh thông. Tuy nhiên, những người này phải làm ăn chân chính, dựa trên công sức của bản thân thì mới có lộc. Nếu kiềm tiền thất đức, ăn chặn của người khác thì bao nhiêu rồi cũng tiêu tan.

Ngày 7, 17, 27 âm lịch

Người sinh vào những ngày này kiếm được nhưng lại không có quan niệm tiết kiệm nên tiền bạc dù có làm ăn tốt thế nào thì cũng chẳng thể dư dả. Con đường tài lộc của người này có biển động khá rõ ràng, có lúc kiếm được nhưng có lúc lại rơi vào cảnh thiếu thốn. Vì vậy, cần rèn luyện thói quen chi tiêu để đảm bảo tương lai không rơi vào cảnh thiếu thốn.

Ngày 8, 18, 28 âm lịch

Người này không bao giờ thỏa mãn với hiện tại nên lúc nào cũng cố gắng phấn đấu kiếm thật nhiều tiền. Họ thường phát tài ở độ tuổi trung niên, tuy nhiên cần phải biết dừng đúng lúc, không nên cả đời chạy theo đích đến quá xa vời.

Ngày 9, 19, 29 âm lịch

Những người này dễ được thừa hưởng gia sản của tổ tiên. Bản mệnh thông minh, tài trí, có chí hướng nên có khả năng nối nghiệp gia đình. Ngay từ khi còn trẻ, họ cần nghiêm khắc rèn luyện bản thân, không rơi vào con đường ăn chơi hưởng lạc nên tình tính thường tốt, có tác động tích cực đến các mối quan hệ xã hội.

Ngày 10, 20, 30 âm lịch

Người sinh vào một trong ba ngày âm lịch này được đánh giá là giỏi kiếm tiền, con đường tài vận hanh thông nhưng đôi khi cũng rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc do chi tiêu lãng phí hoặc không cẩn thận. Trên phương diện đầu tư, người này cần chú ý đến những nguy cơ vì đó có thể là vấn đề gây ra những suy thoái tài chính của bạn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).