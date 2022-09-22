Ngày hôm nay 22/9: TOP 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, thong thả hưởng phúc khí dâng cao, nghèo khó đến mấy cũng phất lên giàu sụ viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 04:30

Tử vi cho biết ngày hôm nay 22/9, có 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, phúc khí dâng cao, vận thế sáng sủa, nghèo mấy cũng chuyển hóa thành giàu

Tuổi Thân

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn. Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. 

 

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Thân trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác. Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này.

 

Ngày hôm nay 22/9: TOP 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, thong thả hưởng phúc khí dâng cao, nghèo khó đến mấy cũng phất lên giàu sụ viên mãn - Ảnh 1
Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đang đạt được khá nhiều thành tựu trong công việc, sự nghiệp. Bạn là người đa tài, phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau, có cơ hội thể hiện tài năng và tương lai nghề nghiệp rất rộng mở. Bạn đã thể hiện rất tốt bản lĩnh của mình trước những biến cố đã xảy ra, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống và tìm ra giải pháp kịp thời làm giảm bớt thiệt hại có thể đã xảy ra. Hôm nay bản mệnh còn sẽ được trao thêm những thử thách mới để thể hiện bản thân và tạo bước đà thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai.

 

Ngày hôm nay tài lộc của tuổi Mùi vượng phát, bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những người rất đáng tin tưởng. Mùi biết cách làm những gì để có thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bạn được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Bạn kiếm được một khoản kha khá bỏ túi cho mình. Đôi khi bạn cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy, đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch để sau này không phải lo lắng vì chuyện tiền bạc nữa.

 

Ngày hôm nay 22/9: TOP 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, thong thả hưởng phúc khí dâng cao, nghèo khó đến mấy cũng phất lên giàu sụ viên mãn - Ảnh 2
Ngày hôm nay tài lộc của tuổi Mùi vượng phát, bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những người rất đáng tin tưởng. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất nhờ sự trợ giúp của Tam Hợp nên vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này có một ngày làm việc vô cùng năng suất, mọi công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước nên cũng cảm thấy hào hứng hơn nhiều. Chỉ cần con giáp này giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ, chắc chắn sẽ trải qua một một ngày yên bình và làm việc hiệu quả. Nhất là người tuổi Tuất sẽ phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ. Hãy tự tin thể hiện năng lực của bản thân, con giáp này chắc chắn sẽ nhận được sự ghi nhận và ngưỡng mộ của mọi người.

 

Tài lộc của người tuổi Tuất hôm nay tiến triển khá thuận lợi. Thiên Tài cho thấy đường tài lộc của người tuổi Tuất có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Những người chăm chỉ làm thêm sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá trong ngày hôm nay.  Những người làm ăn kinh doanh cũng không nên kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay, bởi rất có thể mối đầu tư của bản mệnh sẽ gặp bất trắc hoặc thất thoát. Cho dù con giáp này có nuôi tham vọng có lớn đến đâu thì cũng cần chờ thời cơ thích hợp.

 

Ngày hôm nay 22/9: TOP 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, thong thả hưởng phúc khí dâng cao, nghèo khó đến mấy cũng phất lên giàu sụ viên mãn - Ảnh 3
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất nhờ sự trợ giúp của Tam Hợp nên vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này có một ngày làm việc vô cùng năng suất, mọi công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước nên cũng cảm thấy hào hứng hơn nhiều. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua 23h59p ngày 20/9, Thần Tài gõ cửa nhà trong đêm, 3 con giáp bùng nổ tài khí, phúc khí dâng cao, tiền vô ào ạt như nước biển Đông, giàu sang nứt vách ai cũng nghe danh

Qua 23h59p ngày 20/9, Thần Tài gõ cửa nhà trong đêm, 3 con giáp bùng nổ tài khí, phúc khí dâng cao, tiền vô ào ạt như nước biển Đông, giàu sang nứt vách ai cũng nghe danh

Qua 23h59p ngày 20/9, những con giáp sau được Thần Tài gõ cửa nhà trong đêm, tiền vô nhiều như thác lũ, phất lên giàu sụ dễ dàng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 45 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới