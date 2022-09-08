Ngày 8/9 và 9/9 này, đỉnh cao danh vọng đạt đến cực độ với 3 con giáp may mắn có phước Trời ban, tiền vàng tràn két, vận trình đỏ rực, của cải lên hương

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đang lên, chú ý đến hình tượng của bản thân mội chút, mọi việc sẽ như ý.

Muốn gây được sự chú ý của người khác thì bản thân phải ăn mặc chỉn chu, đừng lúc nào trông cũng luộm thuộm, kém thu hút.

Có cơ hội làm thêm tốt, bạn có thể thử sức mình. Có người sẽ nhận được quà tặng.

Sức khỏe bình thường, cẩn thận nhiễm lạnh, ốm đau.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Có thể trong mắt những người cô gái thuộc con giáp này thực sự rất đau khổ, phải tự mình làm mọi việc, hồi còn trẻ cô ấy rất nhạy cảm, điều đó thật đáng buồn, nhưng thực ra cô ấy thực sự rất hòa hợp. Khi gặp mặt, có thể hiểu được bọn họ tính cách rất mạnh, không có việc gì không có nỗ lực, hơn nữa thật sự có thể tìm được vận mệnh của mình, đối phương rất quan tâm, bảo vệ. Bản thân ở bên cạnh chồng không phải làm gì cả, chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là được. Sự đối lập này có thể khiến nhiều người không hiểu, nhưng thực ra nó chủ yếu liên quan đến tính cách rất dịu dàng của những cô gái thuộc con giáp này, vì họ rất biết làm nũng và tỏ ra yếu đuối trước mặt chồng, mà thực tế nhiều phụ nữ không có cách nào để làm điều đó.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường được nhận xét là chăm chỉ, bình tĩnh, thích công việc ổn định. Khi đi học, lứa tuổi này dễ trở thành "con nhà người ta" trong mắt thầy cô và luôn đạt điểm xuất sắc trong mọi môn học. Đặc biệt, tuổi Sửu có xu hướng học rất giỏi môn Tiếng Anh và Toán học, những môn học đòi hỏi sự kiên trì và có thể trở thành nền tảng tốt cho công việc sau này.

Bên cạnh công việc, người tuổi Sửu dành rất nhiều quan tâm cho gia đình, bạn bè và có hứng thú với những hình thức đầu tư sinh lời như bất động sản, chứng khoán... Với tuổi Sửu, sự kiên nhẫn chính là "tài sản" đáng giá nhất, và tạo nên đặc điểm tính cách nổi bật của họ so với các con giáp khác.

Ảnh minh họa: Internet

Một khi tuổi Sửu đã yêu thích hay gắn bó với lĩnh vực nào thì họ sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng cho đến khi đạt được thành tựu cao nhất. Ngược lại, với những công việc mà họ cho là nhàm chán thì họ sẽ dần trở nên đa nghi, có xu hướng thu mình và quyết liệt từ chối làm những điều người khác yêu cầu.

Đặc biệt, nếu tài năng và thái độ làm việc của tuổi Sửu được cấp trên công nhận, họ sẽ dốc hết sức làm việc với hy vọng bản thân có đủ năng lực và đáp ứng được kỳ vọng của người khác. Cũng chính nhờ tinh thần trách nhiệm cao mà họ có thể thực hiện những công việc mà người khác cho là khó khăn, không thể đảm đương được.

Khi đi làm, tuổi Sửu thích hợp với những ngành nghề đòi hỏi liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư, giáo viên, nhà văn, chủ doanh nghiệp, công an...

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.