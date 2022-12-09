Ngay 4 giờ chiều nay, túi tiền của 3 con giáp rủng rỉnh, tài lộc khắp nơi, cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, ‘dẫm’ trúng hố vàng, tình tiền không thiếu

Con giáp này duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ là những người rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ tháng 12 năm nay, những người tuổi Tỵ có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc.

4 giờ chiều nay, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ.

Tính cách của con giáp tuổi Tỵ tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

4 giờ chiều nay, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục. Tử vi 4 giờ chiều nay, mọi khó khăn trước đây đều được giải quyết. Trong năm nay, Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Nhờ cục diện Tam Hợp chống lưng lại thêm cát tinh chiếu mệnh nên vận khí của Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Nhờ vậy mà tài lộc của Ngọ ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

Con giáp này có chí tiến thủ, bản chất thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh nên thường chinh phục được nhiều dấu mốc đỉnh cao trong cuộc sống ngay ở giai đoạn tiền vận.

Tử vi 4 giờ chiều nay, mọi khó khăn trước đây đều được giải quyết. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trong cuộc sống Ngọ cũng phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng nhờ bản lĩnh của mình nên bản mệnh sẽ vượt qua tất cả.

Năm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả. Nếu Ngọ không tranh thủ nắm bắt cơ hội để đầu tư tăng lời thì sẽ rất uổng phí.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tài tinh chiếu mệnh và phù hộ nên đường tài lộc có nhiều hứa hẹn. Mặc dù có vận khí có nhiều biến động bất ổn trong năm Thái Tuế phủ đầu nhưng chỉ cần Dậu luôn giữ được thái độ nỗ lực, tích cực cố gắng thì vẫn có cơ hội xoay chuyển vận mệnh.

Tử vi 4 giờ chiều nay, mặc dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua. Người tuổi Dậu sẽ có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Cuộc sống của Dậu vì vậy sẽ ngày vàng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Khổ tận cam lai, Dậu vừa được Thần Tài chiếu cố, vừa có quý nhân giúp đỡ nên kinh doanh 1 vốn 4 lời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm