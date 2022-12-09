Tử vi ngày 9/12/22, tài lộc tăng vun vút, 3 con giáp may mắn khó cản: Lộc về đến cửa, kinh doanh bội thu, trúng đậm bạc tỷ, tình tiền đều xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 07:08

Tử vi ngày 9/12/22, 3 con giáp sau đây thu nhập tăng vọt, tình tiền đều như ý.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần tính cách đều mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ biết đồng cảm, quan tâm đến người khác và luôn giữ được tinh thần tích cực trong công việc.

Con giáp tuổi này khá đa nghi, không dễ tin tưởng người khác. Con giáp này là người giàu tình cảm, khảng khái, có khiếu hài hước và khá dễ gần.

Tử vi ngày 9/12/22, con giáp tuổi Dần có vận xui qua đi, tài lộc tăng lên gấp bội. Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng cũng đơm hoa kết trái, vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh.

Vận trình tài lộc của họ dần biến chuyển thuận lợi. Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt. Những người trước kia có mâu thuẫn trong gia đình thì cũng sớm hòa hợp.

Tử vi ngày 9/12/22, tài lộc tăng vun vút, 3 con giáp may mắn khó cản: Lộc về đến cửa, kinh doanh bội thu, trúng đậm bạc tỷ, tình tiền đều xuôi thuận - Ảnh 1

Tử vi ngày 9/12/22, con giáp tuổi Dần có vận xui qua đi, tài lộc tăng lên gấp bội. Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng cũng đơm hoa kết trái, vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người ốm đau, bệnh tật cũng gặp thầy, gặp thuốc, bình phục trở lại. Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Dần nỗ lực không ngừng, thu nhập của họ tăng lên không ngừng, tiền về đầy túi. Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Dần trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ gần, tốt bụng và rất chân thành với những người xung quanh. Họ giữ được nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống và rất vượng vận quý nhân.

Dù trước đó thu nhập của con giáp này không quá cao nhưng sắp tới, nhiều cơ hội sẽ đến với con giáp tuổi Hợi.

Tử vi ngày 9/12/22, con giáp tuổi Hợi có nhiều cơ hội để trổ tài, phát huy khả năng của mình. Người làm công ăn lương cũng được giao cho nhiều công việc, trọng trách. Trong khi đó những người làm kinh doanh thì công việc làm ăn ngày càng khởi sắc.

Tử vi ngày 9/12/22, tài lộc tăng vun vút, 3 con giáp may mắn khó cản: Lộc về đến cửa, kinh doanh bội thu, trúng đậm bạc tỷ, tình tiền đều xuôi thuận - Ảnh 2
Tử vi ngày 9/12/22, con giáp tuổi Hợi có nhiều cơ hội để trổ tài, phát huy khả năng của mình. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Sự nghiệp của con giáp này ngày một thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống của họ từ đó cũng khởi sắc hơn trước.

Tuổi Thân

Nhờ những sự nỗ lực tử vi ngày 9/12/22, Thân có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Cát tinh mang tới cho người tuổi Thân không ít tài lộc. Với người kinh doanh, nếu biết phát huy lợi thế của mình, bạn có thể tăng doanh thu nhanh chóng.

Với người làm công ăn lương, nhờ sự nỗ lực không ngừng trước đây, bạn có thể nhận được những khoản thưởng nhờ đạt thành tích cao trong công việc.

Không chỉ thuận lợi trong công việc, tuổi Thân còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu đang còn độc thân, bạn có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình. Nếu như đã nên duyên cùng ai đó, đây là lúc cả hai cần vun đắp tình cảm để thêm phần gắn bó.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 34 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 34 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng