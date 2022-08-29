Ngày 30/9 dự đoán 4 thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người mà trên cả thiên hạ , vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt về cuối năm giàu có phú quý đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 18:32

Thần Phật phù hộ nên người tuổi Thìn, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ là bốn con giáp sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với mức thu nhập khủng vào cuối tháng 8.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một  trong những con giáp giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Thìn được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Ngày 30/9 dự đoán 4 thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người mà trên cả thiên hạ , vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt về cuối năm giàu có phú quý đếm hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, mọi việc của người tuổi Thìn đều vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng suôn sẻ. Năng lực bản thân của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về mặt quản lý và tổ chức, con giáp này cũng rất có trách nhiệm với công việc, do đó luôn được đánh giá cao. Cuối tháng 8, mọi sự nỗ lực cố gắng của người tuổi Thìn đã được đền đáp. Con giáp này sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với thu nhập tăng gấp bội và quyền hạn lớn hơn trước đây rất nhiều. Ngoài ra, tài vận hưng vượng cũng đem lại những nguồn thu phụ không nhỏ cho con giáp này.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mạnh mẽ hơn người khác đầu óc linh hoạt, làm việc quyết đoán, không ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng, phấn đấu hết mình cho công việc do đó liên tiếp gặp may và liên tục nhận được tin vui trong thời gian gần đây, dường như thần may mắn đang mỉm cười với con giáp này. Từ ngày 30/9 sự nghiệp của người tuổi Dần đại phát, công việc gặt hái được vô số thành công, không những khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, mà cấp trên vô cùng trọng dụng .Chính vì thế việc được thăng chức, tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra với con giáp này khi nghênh đón tháng 9 sắp tới.

Ngày 30/9 dự đoán 4 thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người mà trên cả thiên hạ , vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt về cuối năm giàu có phú quý đếm hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh, và có thể coi là con giáp thông minh nhất trong số 12 con giáp. Vận thế của người tuổi Thân chuyển đổi mạnh mẽ, trước hết là về sự nghiệp. Sẽ có những thách thức đón đợi con giáp này nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, người tuổi Thân sẽ hoàn thành tốt mọi công việc nên sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, do được quý nhân là bạn bè mang lại những cơ hội đầu tư kiếm lời nên thu nhập tăng lên nhanh chóng, gấp ba gấp bốn lần so với thời gian trước đây.

Ngày 30/9 dự đoán 4 thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người mà trên cả thiên hạ , vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt về cuối năm giàu có phú quý đếm hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Ngày 30/9 do vận thế khởi sắc bừng bừng nên sự nghiệp của người tuổi Ngọ cũng tiến triển rất khả quan. Biểu hiện xuất sắc cùng với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc sẽ mang đến cơ hội thăng chức nâng lương cho con giáp này. 

Ngày 30/9 dự đoán 4 thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người mà trên cả thiên hạ , vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt về cuối năm giàu có phú quý đếm hoài không hết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Người đàn ông nếu có 2 dấu hiệu này thì sớm muộn gì cũng thành công vang dội, có được sự nghiệp vẻ vang

Người đàn ông nếu có 2 dấu hiệu này thì sớm muộn gì cũng thành công vang dội, có được sự nghiệp vẻ vang

Để biết một người có thể tạo nên thành tựu hay không thì chỉ cần nhìn vào thói quen hành động của anh ta là có thể dự đoán trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục