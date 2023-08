Ngày 30/9 dự đoán 4 thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người mà trên cả thiên hạ , vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt về cuối năm giàu có phú quý đếm hoài không hết

Tuổi Thìn là một trong những con giáp giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Thìn được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Thời gian gần đây, mọi việc của người tuổi Thìn đều vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng suôn sẻ. Năng lực bản thân của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về mặt quản lý và tổ chức, con giáp này cũng rất có trách nhiệm với công việc, do đó luôn được đánh giá cao. Cuối tháng 8, mọi sự nỗ lực cố gắng của người tuổi Thìn đã được đền đáp. Con giáp này sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với thu nhập tăng gấp bội và quyền hạn lớn hơn trước đây rất nhiều. Ngoài ra, tài vận hưng vượng cũng đem lại những nguồn thu phụ không nhỏ cho con giáp này.

Người tuổi Dần mạnh mẽ hơn người khác đầu óc linh hoạt, làm việc quyết đoán, không ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng, phấn đấu hết mình cho công việc do đó liên tiếp gặp may và liên tục nhận được tin vui trong thời gian gần đây, dường như thần may mắn đang mỉm cười với con giáp này. Từ ngày 30/9 sự nghiệp của người tuổi Dần đại phát, công việc gặt hái được vô số thành công, không những khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, mà cấp trên vô cùng trọng dụng .Chính vì thế việc được thăng chức, tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra với con giáp này khi nghênh đón tháng 9 sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh, và có thể coi là con giáp thông minh nhất trong số 12 con giáp. Vận thế của người tuổi Thân chuyển đổi mạnh mẽ, trước hết là về sự nghiệp. Sẽ có những thách thức đón đợi con giáp này nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, người tuổi Thân sẽ hoàn thành tốt mọi công việc nên sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, do được quý nhân là bạn bè mang lại những cơ hội đầu tư kiếm lời nên thu nhập tăng lên nhanh chóng, gấp ba gấp bốn lần so với thời gian trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Ngày 30/9 do vận thế khởi sắc bừng bừng nên sự nghiệp của người tuổi Ngọ cũng tiến triển rất khả quan. Biểu hiện xuất sắc cùng với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc sẽ mang đến cơ hội thăng chức nâng lương cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.