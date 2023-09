Nét tướng mũi của phụ nữ giúp đời kiếp giàu sang, may mắn, bình an cả đời

Cánh mũi to

Đặc biệt, người phụ nữ có mũi lân giàu còn có tướng vượng phu vượng tử. Gặp nhiều may mắn trong hôn nhân, tài chính vững vàng khiến cuộc sống trở nên sung túc. Chồng của họ dù có vận mệnh không được tốt thì cũng có thể hưởng vận mệnh từ vợ. Con cái sinh ra đều thông minh, thành đạt, con cái sống càng gần với mẹ thì càng thành công rực rỡ.

Đối với phụ nữ, sở hữu chiếc mũi to làm họ khá tự ti vì khuôn mặt sẽ không được cân đối, hài hòa. Tuy nhiên, theo nhân tướng mũi phụ nữ giàu sang thì đầu mũi to thường có tướng số khá tốt, đường tiền tài rất may mắn. Họ rất cá tính, khá mạnh mẽ và dễ vượt qua các khó khăn.

Phụ nữ mũi to là những người học tài cao rộng, thông minh tài trí, giỏi giao tiếp. Trong mọi công việc, họ rất cẩn thận tỉ mỉ, hào phóng nhưng không hoang phí. Vì thế, đây được xem là tướng mũi to giàu, gặt hái được nhiều tiền của nhờ sự nỗ lực. Vừa biết cách kiếm tiền vừa biết cách tiết kiệm nên cuộc sống về dài của họ thăng hoa không ai sánh bằng. Tuy nhiên về tình cảm, họ khá lận đận, trắc trở, để tìm được ý trung nhân phải trải qua rất nhiều mối tình.

Ảnh minh họa: Internet

Mũi thẳng

Là tướng mũi đẹp, thường có tính cách nhân từ, bộc trực. Những sở hữu nét mũi này thường thông minh, biết nắm bắt cơ hội. Xung quanh những người này có rất nhiều mối quan hệ, có quý nhân phù trợ nên không ngại khó khăn.

Vì thế, cuộc sống của họ an nhà thảnh thơi, ít phải lo nghĩ phiền muộn. Đồng thời, sức khỏe và vận khí đều tốt, họ là người trung hậu, thân thiện, dễ dàng gây thiện cảm với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm