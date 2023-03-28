4 con giáp cẩn thận ‘tai bay vạ gió’ lùm xùm dính vào thị phi cuối tháng 3/2023

Theo dõi tử vi tuần cuối cùng của tháng 3 (28/3-31/3/2023), tuổi Mùi là một trong những con giáp xui xẻo vào chiều tối nhất. Rắc rối bắt đầu từ việc người tuổi Mùi rất đào hoa. Nữ tuổi Mùi thường có tình cảm rất sâu sắc, có sức hấp dẫn với những người đàn ông có tính cách phóng khoáng. Nam tuổi Mùi thường rất phong lưu, đa tình, gặp ai cũng yêu, gặp ai cũng mến.

Theo tử vi cuối tháng 3, nữ tuổi Mùi thường có tình cảm rất sâu sắc, có sức hấp dẫn với những người đàn ông có tính cách phóng khoáng. Nam tuổi Mùi thường rất phong lưu, đa tình, gặp ai cũng yêu, gặp ai cũng mến. Ảnh minh họa: Internet

Vì điều này mà người tuổi Mùi thường bị hiểu lầm, nhận nhiều chỉ trích thị phi. Những lời đồn thổi vô căn cứ đó cũng khiến bạn mệt mỏi, mất cơ hội thăng tiến trong việc. Cần phải cẩn thận tránh các tình huống tình cảm rắc rối, không nên trở thành người thứ 3 hay để người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của mình.

TUỔI DẦN

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, nóng tính, bạo lực. Đây chính là nguyên nhân làm tuổi Dần không kiềm chế được cảm xúc, dễ dính ‘tai vạ’ do không làm chủ được bản thân.

Vì vậy, để tránh những điều không tốt xảy ra, tuổi Dần cần quản lý những cảm xúc tiêu cực, hạn chế cơn tức giận và tính nóng nảy của bản thân. Học cách bày tỏ cơn tức giận vào thời điềm thích hợp. Cải thiện kỹ năng lắng nghe và giao tiếp với người khác. Nếu cần thiết có thể tìm đến sự trị liệu hoặc hoặc hỗ trợ từ chuyên gia.

Để tránh những điều không tốt xảy ra, tuổi Dần cần quản lý những cảm xúc tiêu cực, hạn chế cơn tức giận và tính nóng nảy của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TUẤT

Tuổi Tuất là đại diện cho những người có tính cách trung thực, trách nhiệm. Không chỉ thẳn thắn với bản thân, người tuổi Tuất còn sẵn sàng bày tỏ đóng góp khen chê với đối phương. Tính cách này tuy nhận được nhiều lời khen ngợi từ người khác nhưng đây cũng là cơ sở làm người tuổi Tuất luôn bị người khác ghen ghét.

Hơn nữa, tại thời điểm này người tuổi Tuất cũng gặp vận hạn thị phi về tình cảm gây sa sút tinh thần. Do đó người tuổi Tuất cần hết sức thận trọng khi đưa ra bất cứ quan điểm hay hành động nào trong thời gian này.

Tại thời điểm này người tuổi Tuất cũng gặp vận hạn thị phi về tình cảm gây sa sút tinh thần. Ảnh minh họa: Internet

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