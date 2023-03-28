Cảnh báo vận hạn tháng 4/2023 tài lộc giậm chân, tình duyên lận đận, sự nghiệp trì trệ của các con giáp

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 16:44

Theo thần số học, tháng 4/2023 vài vận các con giáp này không được "thuận buồm xui gió" dễ bị tiểu nhân ganh tỵ và chơi xấu, cuộc sống bấp bênh

Tuổi Ngọ

Tháng này người tuổi Ngọ có thể đạt được những thành tích khá tốt. Tuy nhiên, dưới tác động của cục diện Tương Phá, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khá nhiều khúc mắc do thường xuyên bị đồng nghiệp cạnh tranh, thậm chí bị kẻ xấu phá hoại

Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng hay chủ quan, tạo ra sai sót để kẻ xấu lợi dụng.  Đây là lúc bản thân cần dùng kinh nghiệm của mình để bình tĩnh từ từ giải quyết từng việc, hạn chế gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh.

Cảnh báo vận hạn tháng 4/2023 tài lộc giậm chân, tình duyên lận đận, sự nghiệp trì trệ của các con giáp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những kế hoạch trong công việc của tuổi Tỵ bị đình trệ trong tháng 4 này. Có thể, tình hình trước mắt biến động liên tục khiến bạn trở tay không kịp, khiến những kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó chưa thể thực hiện.

Quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách. Người ấy không hiểu được những cảm xúc của bạn mà chính bản thân bạn cũng không muốn chia sẻ. Đừng nghĩ tới việc tìm vui bên bạn bè xấu, bạn sẽ mắc phải sai lầm khiến bản thân hối tiếc đấy. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, cần thận trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết. Trước khi đến với ai, nên có đánh giá chính xác hơn về người đó.

Cảnh báo vận hạn tháng 4/2023 tài lộc giậm chân, tình duyên lận đận, sự nghiệp trì trệ của các con giáp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Vận tháng 4, tuổi Tý sẽ bị quấy nhiễu bởi “Hình Thái Tuế”. Khó khăn trong công việc chồng chất, gặp trở ngại, cần xử lý cần thận, nhất là trong các vấn đề liên quan đến kiện tụng, làm ăn.

Có thể nhận được khá nhiều lời khuyên nhưng không phải ai cũng đáng tin, trước khi nghe theo ai, bạn cần căn cứ vào khả năng của mình và tình hình thực tế trước mắt. Tuổi Tý cần tiết kiệm chi tiêu hơn nữa. 

Cảnh báo vận hạn tháng 4/2023 tài lộc giậm chân, tình duyên lận đận, sự nghiệp trì trệ của các con giáp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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