Năm 2024: 3 điều chớ dại nói ra kẻo mất hết phúc đức, năm mới tai ương, vận xui đeo bám

Những ngày cuối năm kẻo phạm tội khẩu nghiệp, mất sạch phúc đức, rước họa vào người, năm mới bị vận xui đeo bám.

Lời ác ý

Lúc tức giận, bực dọc ta sẽ khó lòng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng đừng quên cố gắng kiểm soát lời ăn tiếng nói. Bởi lẽ, phụ nữ một khi đã thốt ta lời hung ác thì tâm khó lòng thiện lương. Bạn quát mắng, chửi bới người khác bằng những lời khó nghe đồng nghĩa với việc tự triệt tiêu toàn bộ phúc đức của mình.

Những lời Phật dạy có nói, là phúc hay là họa đều từ miệng mà ra. Người phụ nữ thiện lương ắt sẽ nhận được phúc báo, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần. Ngược lại, phụ nữ cay độc sẽ phải nhận quả báo nhãn tiền, khánh kiệt phúc đức, nửa đời còn lại chìm trong bể dâu.

Vậy nên, ngay từ những ngày cuối năm này bạn tuyệt đối không được nói những lời ác ý về người khác kẻo bước sang năm mới họa giáng xuống đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Lời thô tục

Sách nhân tướng học phụ nữ có nói, nữ giới phúc đức nhất không phải là khi có vẻ ngoài xinh đẹp mà là khi họ có tấm lòng lương thiện. Nếu ỷ vào ngoại hình mà tự cho mình quyền nói lời thô thiển, cạnh khóe làm tổn thương người khác thì chẳng ai muốn lại gần hay kết thân với bạn nữa.

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, gieo lời ác chính là bất nhân. Nói lời thô tục sẽ khiến bạn bị tổn phước, nửa đời còn lại sống trong cô quả, tủi hờn.

Ảnh minh họa: Internet

Lời thêu dệt

Một trong những tội khẩu nghiệp nặng nhất chính là nói lời thêu dệt, ăn không nói có. Việc cố gắng hạ thấp danh dự, nhân phẩm của người khác vì sự sân si, ganh ghét của mình có thể khiến bạn hả hê nhất thời nhưng lại vô tình xóa sạch phúc đức.

Hãy nhớ, phụ nữ chính là phong thủy của cả gia đình, nếu bạn cứ thêu dệt về người khác thì ắt phúc khí sẽ tiêu tán, phải gánh tai ương, chồng con cũng bị vạ lây.

Thế nên, muốn có hậu vận bình an, viên mãn, nhất là những ngày cuối năm bạn hãy tránh khẩu nghiệp, nói lời tử tế để tích đức cho con cái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-2024-3-ieu-cho-dai-noi-ra-keo-mat-het-phuc-uc-nam-moi-tai-uong-van-xui-eo-bam-640700.html