Năm 2022, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, may bao bố hốt vàng, hốt bạc, triệu người ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 21/08/2021 07:31

Sang năm, ba con giáp này siêu giàu, làm đâu thắng đó, của nả dư dả xài không hết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng để dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Năm 2022, bước vào cục diện tam hợp với Thái Tuế lưu niên nên vận sự nghiệp hanh thông. Mọi việc của con giáp này trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn năm trước rất nhiều. Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Do ông bà độ mạng nên giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Dần có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang suốt năm.

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 Dần thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng để dẫn đầu trong mọi lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu năm 2002 bắt đầu chuyển biến rất tích cực. Người tuổi Sửu rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên trước đây các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải “giàu có sau một đêm”. Năm 2022, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ. Đồng thời, bước sang năm 2022, các khoản chi phí của người tuổi Sửu cũng không quá nhiều nên con giáp này sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn trong năm 2022 rất tốt. Điều này là do cát tinh Quốc Ấn xuất hiện trong cung mệnh, thúc đẩy tài vận phát triển. Đa phần người tuổi Thìn trong năm nay sẽ có cơ hội đại phát tài. Sự phát tài đến từ sự lao động và năng lực xuất chúng của chính người tuổi Thìn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên thận trọng bởi có không ít tiểu nhân rình rập, lợi dụng thời cơ để lừa gạt tiền bạc. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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