Muốn biết phụ nữ sẽ lấy mấy người trong đời, nhìn điểm này trên cơ thể là rõ

Tâm linh - Tử vi 04/03/2020 05:08

Không cần làm gì tốn công, chỉ cần nhìn đường hôn nhân trên bàn tay sẽ biết phụ nữ trong đời lấy mấy người, có lỡ dở một lần đò hay không.

Theo quan điểm của người xưa, độ dài, hình dáng của đường chỉ tay hôn nhân có thể đoán định trong đời bạn kết hôn với bao nhiêu người.

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Theo quan điểm của người xưa, độ dài, hình dáng của đường chỉ tay hôn nhân có thể đoán định trong đời bạn kết hôn với bao nhiêu người - Ảnh minh họa: Internet

1. Nếu đường hôn nhân có nhiều phần cắt, thì có lẽ bạn phải kết hôn nhiều lần. Số lượng phần bị gián đoạn sẽ nói lên số cuộc hôn nhân bạn phải trải qua.

2. Nếu bạn có hai đường chỉ tay hôn nhân song đôi, có chiều dài khác nhau, sẽ nói lên bạn sẽ có hai cuộc hôn nhân (có thể là ly thân rồi sẽ tái hợp).

Không chỉ vậy, đây là dấu hiệu bạn rất đào hoa, có sức hút với người khác giới. Nhưng chính vì vậy mà bạn dễ vướng vào tình tay ba, vướng nhiều thị phi từ chuyện tình cảm.

3. Nếu đường hôn nhân ngắn, đoạn cuối song song với một đường không rõ thì hôn nhân của bạn dễ gặp ngoại tình. Đường không rõ kia chính là sự xuất hiện của mối quan hệ ngoài luồng, đường càng dài thì mối quan hệ càng trong thời gian lâu. Nhưng đường chỉ tay thế này cũng nói lên rằng bạn khó ly hôn với bạn đời.

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Đường chỉ tay hôn nhân dốc về phía đường tình duyên có nghĩa là bạn có thể phải ly hôn hoặc ly thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Đường chỉ tay hôn nhân dốc về phía đường tình duyên có nghĩa là bạn có thể phải ly hôn hoặc ly thân. Nếu đường hôn nhân cắt đường tình duyên, hoặc chạy đến đường vận mệnh thì hôn nhân của bạn có nhiều muộn phiền.

5. Nếu bàn tay có hơn bốn đường chỉ tay hôn nhân thì chứng tỏ bạn rất hấp dẫn người khác giới. Nếu không có đường chỉ hôn nhân nào rõ nhất, thì có thể hôn nhân của bạn có nhiều khó khăn.

6. Nếu đường chỉ tay hôn nhân bị cắt, thì hôn nhân của bạn có nhiều trắc trở. Vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, đời sống chăn gối khó hòa hợp.

7. Đường chỉ tay hôn nhân có nhiều phân đoạn tròn thì vợ chồng có tính cách khác nhau, hai bên nội ngoại không hòa hợp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bạn vẫn không dễ tan vỡ.

Nếu đường hôn nhân đi xuống, bạn có thể phải ly hôn vì mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình.

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Tuy nhiên, hôn nhân hạnh phúc hay không còn nằm ở bạn và đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hôn nhân hạnh phúc hay không còn nằm ở bạn và đối phương. Chỉ tay không quyết định tất cả, người trong cuộc có thể nỗ lực thay đổi, cùng nhau cố gắng giữ gìn hôn nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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