Chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất, biết ngay phụ nữ tương lai sướng hay khổ, giàu hay nghèo

Theo nhân tướng học, tướng bàn tay sẽ nói lên vận mệnh phụ nữ sang giàu hay nghèo khó, vất vả hay sung sướng, bình yên hay giông bão…

Chỉ cần nhìn qua tướng bàn tay, có thể đoán vận mệnh của một người phụ nữ. Chỉ cần nhìn qua tướng bàn tay, có thể đoán vận mệnh của một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có bàn tay nhỏ, thon dài Phụ nữ có tướng bàn tay duỗi thẳng như búp măng, ngón tay thon dài thường có số phú quý, không phải lo chuyện tiền bạc. Đây còn là nét tướng mệnh phu nhân, vượng phu ích tử, có số lấy chồng giàu sang.

Phụ nữ có tướng bàn tay duỗi thẳng như búp măng, ngón tay thon dài thường có số phú quý - Ảnh minh họa: Internet Bàn tay lớn, các ngón tay hơi thô, cứng Phụ nữ có bàn tay thế này thường được xem là có số đàn ông. Từ nhỏ, họ đã phải làm nhiều cực nhiều. Khi lớn lên, chuyện gì họ cũng phải một thân tự làm, không thể cậy dựa ai, cũng không có được quý nhân giúp đỡ. Dù họ làm ra nhiều nhưng một thân ngược xuôi thì quả thật vất vả. Bàn tay có chỉ tay đan xen nét mờ lẫn nét sâu Bàn tay có chỉ tay mờ sâu xen kẽ là nét tướng phụ nữ suy nghĩ nhiều - Ảnh minh họa: Internet Đây là nét tướng phụ nữ suy nghĩ nhiều, vì vậy mà dễ khổ tâm, nhọc lòng. Nhất là những suy nghĩ tiêu cực dễ khiến họ buồn phiền, lòng khó yên ổn. Kiểu phụ nữ này giàu có hay không thì chưa rõ nhưng khổ tâm thì là chính.

Chỉ tay ít, có chỗ rõ ràng, có chỗ mờ nhạt Phụ nữ có tướng bàn tay thế này dù gặp chuyện gì cũng được bình an, tâm hồn thư thái - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có tướng bàn tay thế này dù gặp chuyện gì cũng được bình an, tâm hồn thư thái. Tính cách của họ có phần vô lo vô nghĩ, chuyện tệ thế nào họ cũng có thể quên đi. Họ cũng không để bụng, nên được nhiều người yêu quý. Phụ nữ không nghĩ nhiều thì đã hạnh phúc hơn người khác. Kiểu phụ nữ thế này chính là bình yên trong lòng nên chuyện gì cũng không thể làm khó được họ. Nhân tướng học chỉ nói lên vận mệnh trời định một phần nào đó. Sướng khổ ở phụ nữ còn nằm ở bản thân quyết định. Tướng số là trời an bài, nhưng vận mệnh bạn cũng có thể tự quyết. Vì thế, đừng chỉ nghĩ mình có tướng bàn tay khổ mà không cố gắng, nỗ lực để đổi vận. Quan trọng là ý chí, nghị lực và quyết tâm không chịu khuất của bản thân. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 nét tướng ‘ngàn vàng’ của người phụ nữ được trời thương Phật quý Đây là nét tướng phụ nữ dù thấy xấu nhưng thật ra là dấu hiệu được trời thương Phật quý, dự đoán cuộc đời nhiều phúc lộc, phú quý về sau.

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