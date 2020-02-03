5 nét tướng ‘ngàn vàng’ của người phụ nữ được trời thương Phật quý

Đây là nét tướng phụ nữ dù thấy xấu nhưng thật ra là dấu hiệu được trời thương Phật quý, dự đoán cuộc đời nhiều phúc lộc, phú quý về sau.

Phụ nữ có cằm đầy đặn: Hiền hậu, nhân ái

Người có cằm tròn trịa có tướng vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng phụ nữ sống tình cảm, luôn sống hòa đồng, thân thiện với người khác. Người có cằm tròn trịa có tướng vượng phu. Nếu lấy được người này làm vợ, chồng cũng được hưởng phúc lộc từ vợ. Họ không chỉ biết vun vén gia đình, hiền hậu khoan dung mà còn là hậu phương vững chắc giúp chồng công thành danh toại.

Dái tai to dày: Vượng phu ích tử

Theo nhân tướng học, phụ nữ có nét tướng này giàu tiền bạc giàu sức khỏe.

Đây là người nhân hậu, khéo chăm sóc chồng con, giàu cảm thông. Họ có phúc khí trời ban, mang đến ấm cúng, hạnh phúc cho gia đình.

Trán cao và rộng

Phụ nữ có trán cao và rộng thường là người thông minh, tài giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng phú quý ở phụ nữ.

Phụ nữ có trán cao và rộng thường là người thông minh, tài giỏi. Họ tiếp thu tốt, giỏi vận dụng, còn có khả năng lãnh đạo. Họ giao tiếp tốt, khéo cư xử, được cả đàn ông và phụ nữ nể trọng, yêu quý. Cuộc sống của người phụ nữ này về sau không thiếu bạc tiền, hạnh phúc.

Nhân trung sâu dài: Hiếu thảo, trường thọ

Đây là nét tướng phụ nữ có sức khỏe tốt, hiếu thuận và sinh được quý tử. Trẻ sinh ra cũng có lòng hiếu thảo với cha mẹ, có tương lai rộng mở.

Nhân trung sâu dài tượng trưng cho sự trường thọ. Người phụ nữ này càng lớn tuổi càng có cuộc sống sung túc, chồng vinh hiển, con hiếu thảo. Đây là nét tướng có vận mệnh tốt đẹp, hưởng tuổi già an yên.

Lông mày thanh tú

Phụ nữ có lông mày rõ ràng, không quá đen, thô là người có đường tài vận rộng mở, sức khỏe dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có lông mày rõ ràng, không quá đen, thô là người có đường tài vận rộng mở, sức khỏe dồi dào. Trong cuộc sống, họ thường gặp được nhiều thuận lợi. Không chỉ vậy, họ còn dễ gặp được may mắn hơn người khác. Quý nhân luôn xuất hiện kịp thời để giúp đỡ họ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Quý nhân có phúc tướng, phụ nữ sở hữu đặc điểm này xác định mang mệnh Phượng Hoàng, cuộc sống hậu vận viên mãn sung túc Trong nhân tướng học, gương mặt là nơi dễ dàng nhận ra phúc tướng nhất. Đặc biệt, có 4 đặc điểm đặc trưng được xem là phúc tướng trời ban, nếu như phụ nữ nào sở hữu 1 trong 4 đặc điểm này thì xác định cuộc sống sau này không lo cơm áo gạo tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-net-tuong-ngan-vang-cua-nguoi-phu-nu-duoc-troi-thuong-phat-quy-349427.html