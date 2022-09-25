Mùng 1/9 âm lịch sớm mai: 3 con giáp nhanh tay đón vận, nhanh nhanh kẻo GIẢI ĐỘC ĐẮC vào tay người khác

Người tuổi Thìn được dự báo mùng 1/9 âm lịch sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Người tuổi Thìn được dự báo mùng 1/9 âm lịch sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, do mùng 1/9 âm lịch chịu tác động của cục diện Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Sửu có một ngày nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân nên mở lòng mình ra mới mong chạm tay tới hạnh phúc. Bạn cứ hay để những chuyện trong quá khứ vướng bận, níu chân nên lúc nào cũng lo lắng sai lầm sẽ lặp lại lần nữa.

Do mùng 1/9 âm lịch chịu tác động của cục diện Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Sửu có một ngày nhiều áp lực Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bao dung, nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, người tuổi này còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp tuổi Mão cũng sẽ đạt được thành công nhất định.

Mùng 1/9 âm lịch, người tuổi Mão làm kinh doanh sẽ gặp nhiều điều may mắn. Họ buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng nên thu về nhiều lợi nhuận. Người làm kinh doanh nhỏ cũng nhận tin vui bất ngờ, được tạo điều kiện trong việc làm ăn buôn bán.

Mùng 1/9 âm lịch, người tuổi Mão làm kinh doanh sẽ gặp nhiều điều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.