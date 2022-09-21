"Mưa thuận gió hòa, thuận đà hoa trôi", 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) TOP 3 CON GIÁP đánh đâu thắng đó, làm 1 lời 10, làm 10 lời 1 triệu, phải mua máy đếm tiền gấp

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 23:45

3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9), 3 con giáp này bận rộn đếm tiền không xuể, phải mua máy đếm tiền nhanh chóng.

Tuổi Dần

Tài hoa và năng lực của tuổi Dần 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) không được phát huy hết mức. Lại thêm tính cách hiếu thắng, cố chấp sẽ đẩy bạn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bạn tuy có tâm nhưng hành động sai hướng nên công việc không thể tiến triển thuận lợi.

Vận tài lộc lâm Tử Vận thì tương đối dễ lý giải. Người tuổi Dần khá khó tính trong chuyện tiền nong. Xử lý mặt giấy tờ hóa đơn gặp khó khăn vì tính cách không linh động, ứng biến tốt. Tâm tư hẹp hòi nên bị mọi người đánh giá khá kẹt xỉ. 

Tình duyên của người tuổi Dần về cơ bản có những nốt trầm buồn. Cục diện Chính Tài tác động xấu khiến bạn luôn phải đối mặt với những rạn nứt tình cảm không mong muốn.

'Mưa thuận gió hòa, thuận đà hoa trôi', 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) TOP 3 CON GIÁP đánh đâu thắng đó, làm 1 lời 10, làm 10 lời 1 triệu, phải mua máy đếm tiền gấp - Ảnh 1

Tài hoa và năng lực của tuổi Dần 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) không được phát huy hết mức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) người độc thân có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ những người mới, hi vọng rằng mình sẽ sớm tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, con cái chính là niềm tự hào của bạn. Cũng nhờ có con cái, bạn cảm thấy tràn đầy quyết tâm hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng cố gắng hết sức mình để đem tới cuộc sống đầy đủ hơn cho người thân yêu.

Kiếp Tài chiếu mệnh, bạn có quyết tâm biến những kế hoạch trên giấy của mình thành sự thật. Dù khó khăn có xuất hiện trước mắt, bạn cũng không thấy nản lòng. Duy trì được tinh thần này, bạn sẽ thành công trong tương lai gần.

'Mưa thuận gió hòa, thuận đà hoa trôi', 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) TOP 3 CON GIÁP đánh đâu thắng đó, làm 1 lời 10, làm 10 lời 1 triệu, phải mua máy đếm tiền gấp - Ảnh 2

3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) người độc thân có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tình duyên: 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9), những người đang độc thân sẽ nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương của mình.

Công việc: Tuổi Dậu được Thiên Kim chiếu sáng nên lúc bạn cũng có sự chuẩn bị rất tốt trong mọi tình huống.

Tài chính: Tình hình tài chính của con giáp này rồi cũng đi đến bến bờ thăng hoa.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu gần đây bị một người nào đó chơi xấu sau lưng.

Con số may mắn: 9, 28
Màu sắc may mắn: Xanh lá
Quý nhân phù trợ: Thân, Thìn
Giờ tốt: 17h

'Mưa thuận gió hòa, thuận đà hoa trôi', 3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9) TOP 3 CON GIÁP đánh đâu thắng đó, làm 1 lời 10, làm 10 lời 1 triệu, phải mua máy đếm tiền gấp - Ảnh 3

3 ngày tiếp theo (22, 23, 24/9), những người đang độc thân sẽ nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương của mình.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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