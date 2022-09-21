10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, cầu nhà có nhà, cầu xe có xe, TÀI VẬN ĐỎ RỰC

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 11:48

Hãy xem bạn có tên trong danh sách 3 con giáp dưới đây hay không nhé.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng là những người vừa có mưu vừa có dũng. Không chỉ có đầu óc, tuổi Tỵ có có can đảm dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm nếm trải nhiều điều mới mẻ.

Một lĩnh vực mới mẻ, kỳ thật ai cũng không biết phía sau là tốt hay xấu, trong lúc rất nhiều người chần chừ, tuổi Tỵ lại có thể dũng mãnh xông pha đón đầu. Thế nhưng tuổi Tỵ cũng không phải là những người lỗ mãng, họ là người có lòng nghi kỵ rất mãnh liệt. Mỗi lần lựa chọn, họ đều suy tính kỹ càng, đến khi đảm bảo được mình sẽ không lựa chọn nhầm, tuổi Tỵ mới quyết dân thân.

10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, có thể thỏa thích làm theo ý mình. Muốn tiền sẽ có tiền, muốn tình cũng có tình.

10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, cầu nhà có nhà, cầu xe có xe, TÀI VẬN ĐỎ RỰC - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ nổi tiếng là những người vừa có mưu vừa có dũng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Mỗi một khoảnh khắc tỏa sáng lóa mắt, đều là vô số những nỗ lực phía sau. 10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch này những người tuổi Mão thực sự có vận khí rất tốt, họ đã kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Thời gian vừa qua đối với những người tuổi Mão có thể nói là một bước ngoặt quan trọng. Trong thời gian này, tuổi Mão tìm lại được bản thân mình, cũng định ra được kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, từ đó không ngừng cố gắng, khẳng định, thể hiện bản thân.

Nhờ vậy, 10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, đa số tuổi Mão đều có thể đón nhận thành quả từ những nỗ lực của mình. Không chỉ trong công danh, sự nghiệp hay chuyện làm ăn, kinh doanh, chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng có những bước tiến mới. Người nên gặp sẽ gặp, kẻ phải quên sẽ quên.

 

Tuổi Mùi

10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch đối với tuổi Mùi có thể nói là thử thách rất nhiều. Thế nhưng nếu vượt qua được, họ sẽ muốn gì được nấy, tiền tài, danh vọng đều có thể đạt được nhanh chóng.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Mùi có lẽ sẽ phải thay đổi môi trường sinh hoạt, gặp gỡ nhiều người xa lạ. May mắn là, bẩm sinh tuổi Mùi đã thân thiện, cộng với kinh nghiệm xã giao, tuổi Mùi có thể nhanh chóng điều chỉnh, hòa nhập với môi trường, đạt được những bước tiến mới đáng ghi nhận.

Về chuyện tình cảm, 10 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, tuổi Mùi có tỷ lệ thành công rất lớn, có cơ hội với người mình thầm thương trộm nhớ. Nếu nắm bắt được, chuyện tình cảm sẽ phát triển rất tốt, thậm chí có thể định nhân duyên, tiến tới hôn nhân.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

3 con giáp có tên dưới đây cần hết sức thận trọng trong mọi công việc của mình nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 32 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông