3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 13:05

3 con giáp có tên dưới đây cần hết sức thận trọng trong mọi công việc của mình nhé.

Tuổi Tỵ

Nhìn chung 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Tỵ không được ổn định về mặt tài chính. Bạn dễ mắc lừa người khác, đặc biệt là trong kinh doanh. Những lời mời gọi hấp dẫn dễ làm Tỵ u mê và bất chấp tin tưởng.

Trước khi bao đồng lo chuyện người khác, Tỵ nên nhìn lại bản thân mình, liệu hiện tại bạn có đủ dư dả, thoải mái tài chính để giúp đỡ người khác hay không. Lời khuyên hữu ích nữa cho bạn là nên tránh xa những trò đỏ đen vì bạn không phải là người may mắn.

3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch - Ảnh 1
Nhìn chung 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Tỵ không được ổn định về mặt tài chính. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong 5 ngày tới có nhiều chuyện thị phi rơi trúng đầu. Không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là công việc sự nghiệp đều không được thuận lợi.

Nhiều kế hoạch chuẩn bị từ lâu nhưng kết quả không như mong đời. Trong 5 ngày tới, người tuổi Dậu làm gì cũng đều phải thận trọng, đề phòng tai nạn, mất của, trục trặc trong chuyện tình cảm. Nếu có dự định làm ăn buôn bán hoặc đầu tư kinh doanh hùn vốn làm ăn chung thì nên có văn bản, giấy tờ cẩn thận, nếu không dễ bị mất trắng.

Tuổi Mão

Đứng đầu trong danh sách này không ai ngoài tuổi Mão. Con giáp này luôn được biết tới với tính cách thật thà, tin người quá đáng. Chỉ cần nghe lời ngon ngọt từ phía người khác, Mão sẵn sàng cho vay vô điều kiện, không hề hoài nghi.

Con giáp này cũng không có khái niệm nào về việc quản lý tiền bạc, chính vì vậy thường tiêu pha rất tuỳ hứng, đôi khi không biết vì sao lại...hết tiền. Một khi bạn bè gặp khó khăn, Mão luôn chủ động đứng ra giúp đỡ. Đây là bản tính tốt nhưng cũng mang lại cho bạn không kém những rắc rối.

Khoảng thời gian tới Mão gặp khá nhiều khó khăn trong công việc cũng như kiểm soát tài chính. Bạn nên cẩn thận và ghi lại những thứ quan trọng cần chi tiêu, nếu không sẽ phải vay mượn rất nhiều đó.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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