Mở kho Thần Tài đúng hôm nay ngày 10/7/2023, 3 con giáp sự nghiệp chạm ĐỈNH, công thành danh toại, của cải bạt ngàn, tiền bạc về tay nhiều vô số kể

Chính Ấn soi đường, người tuổi Tỵ đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường sự nghiệp. Bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẵn sàng nhận thêm các nhiệm vụ khó nên được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Với người có chức có quyền, bản mệnh khẳng định được vị thế và cái uy của mình nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Con giáp này hoàn toàn có thể giúp tập thể đạt được những thành tựu to lớn hơn, vì thế hãy tiếp tục cố gắng nhé.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/7/2023, cho thấy tuổi Mão tài lộc gõ cửa, mọi điều thuận lợi. Người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn luôn niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Thời điểm này, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề tài chính dường như không còn là nỗi lo lắng như khoảng thời gian trước đây khi con giáp này kiếm được cho mình một khoản tiền khấm khá.

Phương diện tình cảm cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan khi người tuổi này dần mở lòng với bạn bè khác giới. Bạn đã sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ mới và bỏ những tổn thương trong quá khứ lại phía sau lưng.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra cần chú ý. Bản mệnh cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước mọi quyết định được đưa ra. Bởi lẽ, chỉ một quyết định mù quáng cũng đủ phá hoại mọi công sức bao lâu nay của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào trong khoảng thời gian này. Nguồn thu nhập hiện tại của con giáp này tăng đáng kể khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Vận trình tình cảm gặp nhiều điều cát lành. Dường như Thổ sinh Kim mang đến cho bạn nhiều chuyện vui trên phương diện tình yêu. Cả bạn và người ấy đều dành nhiều sự quan tâm, từ đó đồng cảm với nhau nhiều hơn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.