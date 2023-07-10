Tử vi hôm nay ngày 10/7/2023: TÀI LỘC nhân đôi, 3 con giáp may mắn tràn trề, chắc chắn kiếm bạc tỷ, phất lên giàu to bất chấp

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Tý tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, bạn có thể tiêu xài vô cùng thoải mái.

Thủy khắc Hỏa cho thấy dấu hiệu chẳng lành trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Có thể người bạn luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bạn, khiến bạn tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành lặn của bạn.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng sổ hoặc trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Tuổi Mão

Tử vi ngày thứ Hai 10/07/2023 cho thấy mọi thứ tuổi Mão làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Hai này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Mão nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Tuổi Dậu

Hôm nay Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Dậu làm công việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng trong ngày hôm nay. Bạn càng lúc càng khẳng định được vị thế nên khách hàng, đối tác lúc nào cũng tấp nập.

Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét dần mở rộng thị trường. Tất nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, bản mệnh sẽ không tránh khỏi vất vả, song dần dần, bạn sẽ trông thấy kết quả ở những việc mình làm, từ đó có nhiều niềm tin và động lực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khắc Kim, người tuổi Dậu nên xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình. Có những người đáng để kết giao, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, nhưng cũng có những người muốn tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng hoặc gây tổn thương cho bạn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.