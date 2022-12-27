Mệnh trời phúc ai nấy hưởng: Thần tài cho lộc tới tấp, 3 con giáp vương thẳng lên hàng đại gia, của cải có thừa, tiền tài như ý từ 4/12 đến 10/12 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 19:40

Từ 4/12 đến 10/12 âm lịch, 3 con giáp này có phúc làm giàu, lợi lộc về túi liên tục nên cứ thế phất lên nhanh chóng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn vào từ 4/12 đến 10/12 âm lịch. Con giáp này được cả Lục Hợp và sao Thái Dương che chở. Công việc của tuổi Tý gần như không gặp vấn đề khúc mắc nào.

Người tuổi Tý có lòng tự trọng mạnh mẽ, không muốn trở nên tầm thường. Chính vì vậy, họ luôn cố gắng trở làm việc một cách chăm chỉ, chỉn chu để trở thành người giỏi nhất. Con giáp này cống hiến hết mình cho sự nghiệp, thậm chí quên ăn quên ngủ. Dù gặp khó khăn, bản mệnh cũng không đầu hàng, nhất định phải tiến lên phía trước cho đến khi đạt mục đích.

Mệnh trời phúc ai nấy hưởng: Thần tài cho lộc tới tấp, 3 con giáp vương thẳng lên hàng đại gia, của cải có thừa, tiền tài như ý từ 4/12 đến 10/12 âm lịch - Ảnh 1

Những người muốn khởi nghiệp có thể bắt đầu với những dự án nhỏ. Như vậy, lợi nhuận thu về từ từ nhưng đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá, làm tiền đề cho sự phát triển về sau.

Người thân và bạn bè có thể trở thành quý nhân của tuổi Tý trong những ngày cuối năm.

Tuổi Tị

Từ 4/12 đến 10/12 âm lịch hứa hẹn có nhiều niềm vui đến với cuộc sống của người tuổi Tị. Những người còn độc thân được bạn bè giới thiệu cho đối tác phù hợp. Tị và người ấy có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp hai người hiểu nhau hơn.

Mệnh trời phúc ai nấy hưởng: Thần tài cho lộc tới tấp, 3 con giáp vương thẳng lên hàng đại gia, của cải có thừa, tiền tài như ý từ 4/12 đến 10/12 âm lịch - Ảnh 2

Người làm công ăn lương được tạo rất nhiều điều kiện để khai phá khả năng của mình. Tị tự thúc đẩy bản thân bứt phá và hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm.

Về tài chính có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người làm ăn buôn bán. Tị nắm bắt được xu thế thị trường nên buôn bán hanh thông, khách hàng tấp nập.

Tuy nhiên, do Bạch Hổ hung tinh xuất hiện nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh mà chọn đường tắt, dễ xảy ra nguy hiểm.

Tuổi Hợi

Cuối cùng là tuổi Hợi với nhiều may mắn hơn cả, sau quá trình nỗ lực ngày đêm, không một lúc nào dám nghỉ ngơi. Bản mệnh đã có những lúc cố gắng đến mức không dành được thời gian cho chính bản thân mình, thậm chí phải đánh đổi cả tình yêu để đạt được sự nghiệp mong ước. 

Không cần lo lắng quá nhiều nữa, từ 4/12 đến 10/12 âm lịch là thời điểm vàng son chói lọi của bạn. Bản mệnh hoàn toàn gặt hái được đỉnh cao của sự nghiệp bằng một vị trí mới. 

Mệnh trời phúc ai nấy hưởng: Thần tài cho lộc tới tấp, 3 con giáp vương thẳng lên hàng đại gia, của cải có thừa, tiền tài như ý từ 4/12 đến 10/12 âm lịch - Ảnh 3

Tài chính rộng mở, mọi cơ hội kiếm tiền bằng những nghề tay trái hay tay phải đều đổ dồn về với con số vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn. Với khoản tiền này bản mệnh yên tâm mua sắm, tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. 

Tuy đã bỏ lỡ người mình rất yêu do quá bận rộn, bạn vẫn luôn cảm thấy ân hận vì để họ buồn bã trong suốt thời gian qua, thực sự họ vẫn đang chờ đợi tín hiệu từ bạn. Đừng chấn chừ mà hãy chủ động níu kéo lại đoạn tình này. 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch

Tử vi cho biết, những con giáp này vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có lộc sâu dày, ăn nên làm ra vô cùng thịnh vượng.

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