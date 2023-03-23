May mắn triền miên trong nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài

Tâm linh - Tử vi 23/03/2023 10:42

Khoảng thời gian nhuận tháng 2 âm lịch, nếu như tuổi Mão, Sửu, Ngọ có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Tuổi Mão

Trong nhuận tháng 2 âm lịch, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng. Người tuổi Mão vốn thông minh lại hiểu lòng người, thường có thái độ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ nỗ lực kiếm tiền, không ngại gian khổ.

Đối với đa số người tuổi Mão, khoảng thời gian này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, tuổi Mão mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

May mắn triền miên trong nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh là người điềm tĩnh, cơ trí. Bình thường, họ có thể nghĩ đến những con đường, những giải pháp mà ít người nghĩ tới, tạo nên hiệu suất công việc cao. Sang nhuận tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả.

Cụ thể hơn, nhờ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, không chỉ đường tài vận của tuổi Sửu ngày một hanh thông mà bước chân ra cửa cũng có thể gặp được quý nhân. Sự nghiệp, công danh có bước tiến mạnh mẽ, công việc thuận lợi không gì sánh được, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền. Khoảng thời gian này, nếu như tuổi Sửu có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

May mắn triền miên trong nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong nhuận tháng 2 âm lịch, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, tuổi Ngọ ăn nên làm ra. Có thể nói, tài vận của tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này như măng mọc sau mưa, rất có triển vọng. Sự nghiệp cũng có quý nhân là bạn bè giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió tất cả mọi việc.

Làm ăn kinh doanh thì đã có thần tài làm chỗ dựa, khắp nơi đều là cơ hội phát tài. Chỉ cần người tuổi Ngọ can đảm hành động, dũng cảm phấn đầu, chắc chắn sẽ có hồi báo to lớn, đại tài tiểu tài tất cả đều tới tay. Thời gian này rất quan trọng, bước qua được, sau này tuổi Ngọ xuôi gió xuôi nước, tiền tài không lo.

May mắn triền miên trong nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

Trúng số độc đắc trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Trúng số độc đắc trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tử vi có nói, vận may của 3 con giáp dưới đây sẽ ngập tràn, tài lộc vào nhà, phát tài phát lộc trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch. Cùng xem 3 con giáp nào sẽ gặp vận may!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nhuận tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi mùng 1/2 âm lịch con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể