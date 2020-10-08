Luận giải chi tiết tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng

Xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng sinh năm 1983, cầm tinh con heo. Thường gọi là Lâm Hạ Chi Trư, tức Heo Trong Rừng. Mệnh Đại Hải Thủy (nước biển cả)

Qua xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng sẽ giúp bạn nắm bắt thời vận, xu cát tị hung, tránh dữ tìm lành. Từ đó, có những chiêm nghiệm về sự nghiệp, gia đạo, tình duyên, sức khỏe của bản mệnh. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn lên kế hoạch và hành động đúng đắn để mang đến nhiều tài lộc, may mắn.

Thiên can: Quý gặp Tân: Bình thường

2. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021

Nam mạng sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi, cầm tinh con heo, có mệnh Đại Hải Thủy (nước biển cả)

Sao chiếu mệnh: Sao Thủy Diệu: Xấu: có chuyện buồn

Vận hạn: Hạn Thiên Tinh: Gặp mâu thuẫn, tranh chấp, rối rắm

Vận niên: Trư Phùng Hỏa

Thiên can: Qúy gặp Tân: Tương sinh: Có lợi

Địa chi: Hợi gặp Sửu: Bình Hòa: Thuận

Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai

Thái Tuế năm 2021: Không phạm Thái Tuế

Tuổi Kim Lâu năm 2021: Phạm Kim Lâu

Hạn Hoang Ốc năm 2021: Phạm Hoang Ốc

3. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Quý Hợi 1983 nam mạng

Mỗi năm sẽ có 9 ngôi sao chiếu mệnh tương ứng. Trong đó, sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy tinh là một phước lộc tinh thuộc Cửu Diệu. Khi may mắn được sao này chiếu mệnh thì sẽ có nhiều tài lộc, đặc biệt rất hợp với người mệnh Mộc và Kim.

Tuổi Quý Hợi 1983 nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh

Những ảnh hưởng của sao Thủy Diệu:

- Về công danh: gặp sao này sẽ mang đến thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả.

- Về tiền bạc, tài sản: giống như những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo, người kinh doanh sẽ phát đạt, người đi làm ăn xa sẽ thu được tài lộc về nhà về nhà và thành công rực rỡ.

- Tốt nhất là tránh đi song biển, qua sông hay qua đò, tránh những đàm tiếu, thị phi hay tranh cãi.

- Sao Thủy Diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8.

Xét kỹ càng sẽ thấy người bị sao Thủy Diệu có kiết, có hung. Nam giới đi làm ăn sẽ khá và có lợi hơn so với nữ giới.

Cách hóa giải vận hạn khi bị sao Thủy Diệu chiếu mạng:

Theo dân gian, để hóa giải vận hạn đó là mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch dùng 7 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, sẽ giúp giảm bớt được phần nào.

4. Vận hạn năm 2021 của tuổi Quý Hợi 1983 nam mạng

Người tuổi Quý Hợi gặp hạn Thiên Tinh cần đề phòng bị ngộ độc, giảm sút sức khỏe, nên thành tâm cầu Đức Phật phổ độ để qua khỏi. Cần cẩn thận để không vướng vào kiện cáo và gặp tai nạn về đêm như bị trộm cướp, té ngã.

Người tuổi Quý Hợi gặp hạn Thiên Tinh cần đề phòng bị ngộ độc, giảm sút sức khỏe

Cách giải hạn Thiên Tinh:

Để giải hạn Thiên Tinh, bạn cần tu dưỡng bản thân, trau dồi đức hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức. Đồng thời, cần đề phòng kẻ trộm, nuôi chó, tu sửa cửa cổng, tường bao an toàn, chắc chắn. Với phụ nữ có thai, không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao.

5. Vận niên năm 2021 của tuổi Quý Hợi 1983 nam mạng

Xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng cho thấy nam mạng tuổi Quý Hợi 1983 gặp vận niên Trư Phùng Hỏa. Nghĩa là hình tượng Lợn bị gặp lửa (Lợn quay). Sẽ có nhiều biến cố đột xuất gặp trong năm nay. Mặc dù bản mệnh đã bỏ nhiều công sức để làm việc vất vả nhưng thu nhập lại không tương xứng.

Nam mạng tuổi Quý Hợi 1983 gặp vận niên Trư Phùng Hỏa

Do đó, dù có thời cơ đến thì bạn cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Bản mệnh cũng chỉ nên làm công ăn lương, đồng thời cũng cần cẩn thận giữ gìn tiền bạc tài sản.

Trong năm nay, đường công danh của bản mệnh phải cần sự giúp đỡ mới tốt. Không có nhiều thay đổi trong đường tình duyên, về cuối năm sẽ có những tiến triển tốt.

Về chuyện tình cảm, 2021 sẽ là một năm rất tốt, người đã có gia đình thì sẽ thuận hòa, không xảy ra những xích mích trong chuyện vợ chồng. Đối với người còn độc thân, cuộc sống thêm nhiều niềm vui hơn khi tìm được tình yêu, tâm hồn thêm hưng phấn.

6. Xem tử vi tuổi quý hợi nam năm 2021 về màu sắc

Bản mệnh nên dùng màu Xanh để tăng cường tài lộc, tiền bạc. Tránh dùng màu vàng, màu nâu có thể ảnh hưởng khiến công việc làm ăn kém may mắn.

Bản mệnh nên dùng màu xanh để tăng cường tài lộc, tiền bạc

+ Hướng xuất hành tốt

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì gia chủ tuổi Quý Hợi có thể chọn Hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu. Cụ thể các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 tốt nhất tuổi Quý Hợi:

17h tới 19h Chiều (giờ địa phương)

+ Mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần. đi về hướng Chính Đông để nghênh tiếp Thần tài.

+ Mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): xuất hành theo hướng Hướng Đông Nam, Tây Bắc

+ Ngày mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): xuất hành theo hướng Tây Bắc, Đông Nam

Tuổi xông nhà:

Để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, trong ngày đầu năm, chủ nhà tuổi Quý Hợi có thể mời gia chủ sinh các năm tuổi năm Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ đến xông nhà.

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì gia chủ tuổi Quý Hợi có thể chọn Hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu

7. Tổng kết tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng 1983

+ Về phương diện công việc, ngoại giao

Trong năm 2021, quý anh tuổi hợi sẽ gặp nhiều vướng bận trong công việc và các mối quan hệ. Đường ngoại giao không được nhiều hanh thông, giao tiếp gặp nhiều trở ngại, bất lợi.

Trong năm 2021, nam Quý Hợi trong công việc sẽ có sự thay đổi, công danh tài lộc ở mức tương đối bình hòa, vừa có tốt vừa có xấu

+ Về phương diện tài chính

Đường tiền tài trong năm 2021 của quý anh tuổi Qúy Hợi không gặp nhiều dư dả, may mắn. Vì thế, tốt nhất quý anh nên hạn chế trong kinh doanh, đầu tư hoặc thêm vốn vào công việc để tránh những rủi ro, kém may mắn.

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+ Về phương diện gia đạo

Năm 2021, quý anh có nhiều lộc về đường gia đạo. Trong gia đình có hỷ tín, thêm con cháu và có nhiều niềm vui.

Gia đạo và sức khỏe ở mức tương đối, cần cẩn trọng hơn trong việc đi lại

+ Về phương diện sức khỏe

Sức khỏe không tốt, nếu quý anh mắc bệnh ốm đau sẽ mất nhiều thời gian để chữa bệnh. Do đó cần biết cách giữ gìn sức khỏe của bản thân để phòng tránh bệnh tật hơn.

Sức khỏe không tốt, nếu quý anh mắc bệnh ốm đau sẽ mất nhiều thời gian để chữa bệnh

Kết luận: Trong năm 2021, nam Quý Hợi trong công việc sẽ có sự thay đổi. Công danh tài lộc ở mức tương đối bình hòa, vừa có tốt vừa có xấu. Gia đạo và sức khỏe ở mức tương đối, cần cẩn trọng hơn trong việc đi lại.

Hy vọng với những luận giải chi tiết và toàn diện về tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm được vận trình trong năm và có những định hướng hành động, kế hoạch chu toàn nhất hợp lý nhất. Mong rằng 2021 sẽ là một năm bình an, sung túc và hạnh phúc nhất.