Lỗi phong thủy rất nhiều người mắc phải khiến gia chủ làm ăn sa sút, tán gia bại sản

Khi sắp đặt nhà cửa, gia chủ hãy tránh xa những lỗi sau kẻo phạm vào đại kỵ phong thủy khiến tài vận tiêu tán, tuổi già vẫn phải cong lưng kiếm từng đồng.

Để hóa giải, gia chủ có thể đặt một tấm gỗ mỏng lót dưới rồi mới đặt lò vi sóng lên. Tấm gỗ thuộc mệnh Mộc sẽ giảm xung khắc, giúp cân bằng âm dương.

Nhiều gia đình có thói quen đặt lò vi sóng lên nóc tủ lạnh để tiết kiệm diện tích cho gian bếp, việc làm này những tưởng khôn ngoan bởi vừa giúp nhà bếp thông thoáng lại tiện lợi cho việc nấu nướng. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng tủ lạnh thuộc hành thủy, lò vi sóng là vật thuộc hành hỏa nếu đặt cạnh nhau sẽ tạo nên sự xung khắc. Từ đây, bạn sẽ gặp phải nhiều điều bất trắc, gia đình thường xuyên lục đục.

Phòng khách bẩn thỉu

Vượng khí của một ngôi nhà được quyết định bởi phong thủy phòng khách, thế nên nếu gia chủ giữ cho không gian này sạch sẽ, gọn gàng chắc chắn mọi công việc làm ăn đều trôi chảy, thuận lợi. Ngược lại, nếu phòng khác bẩn thỉu, bừa bãi gia chủ muốn làm gì cũng khó.

Cửa chính với giày dép lộn xộn sẽ khiến vận may tránh xa, tài lộc ảnh hưởng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Để giày dép lộn xộn trước cửa nhà

Cửa chính của một ngôi nhà chính là nơi thu hút cát khí, giúp những luồng sinh khí tích cực vào nhà. Việc để giày dép lộn xộn sẽ tạo nên tình cảnh hỗn độn khiến bạn tự đánh mất lộc lá của mình. Thế nên, gia chủ hãy đặt kệ giày phía trong nhà và cho giày dép gọn vào kệ.

Đầu giường đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh được xem là nơi uế tạp, khi kê giường hay đặt bếp gia chủ cần kiêng đặt đối diện. Các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, nếu kê giường đối diện nhà vệ sinh sức khỏe của gia chủ sẽ bị ảnh hưởng, ốm đau liên miên, từ đây vận khí cũng tuột dốc không phanh, tiền tài mất trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Không đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng

Sau khi đi vệ sinh xong bạn phải đóng nắp bồn cầu lại ngay, chớ quên đóng lại kẻo gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy. Luồng khí uế tạp từ nhà vệ sinh sẽ triệt tiêu luồng sinh khí, khiến may mắn tránh xa, xui xẻo lại gần.

Đặt những vật phẩm không rõ xuất xứ trong nhà

Rất nhiều người có sở thích sưu tầm đồ cổ, da động vật hay mua quần áo si. Thế nhưng chung quy lại, những món đồ trên đều là những vật phẩm không rõ nguồn gốc, chúng sẽ tạo nên âm khí gây ảnh hưởng đến vận khí của các thành viên trong gia đình. Gia chủ dù giàu nứt đố đổ vách nếu phạm phải đại kỵ phong thủy này tiền của cũng tiêu tán, chẳng còn đồng nào trong tay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.