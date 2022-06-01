Lỗi không phải ở crush không thích bạn, lỗi ở bạn chưa biết đến những đồ vật phong thuỷ gây cản trở tình yêu này, hãy vứt chúng đi trước khi quá muộn

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 07:00

Trong chuyện tình yêu đôi lứa khi bạn muốn biết được những đồ vật nào ảnh hưởng đến tình yêu đôi lứa là những đồ gì? Vì sao những đồ vật đó lại ảnh hưởng đến tình yêu đôi lứa? Dựa vào thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa từng món đồ. Bên cạnh đó sẽ giúp bạn biết được cách khắc phục khi những món đồ đó làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bạn.

Đồ vật gợi nhớ tình cũ

Khi đã kết thúc một mối tình thì việc quan trọng nhất chính là bạn không nên lưu giữ những món đồ liên quan đến họ. Nhằm ảnh hưởng đến chuyện tình của mình, đồng thời khiến đối phương cảm thấy khó chịu khi biết về nguồn gốc của món quà đó.

Đồ vật đơn độc, không có đôi

Trong tình yêu mọi thứ luôn có đôi có cặp, những thứ đơn côi độc mã như chiếc giường đơn, chiếc gối… Đều cần có đôi có cặp, những gì không có cặp sẽ dẫn đến mọi việc không được thuận lợi. Gợi lên sự cô độc rất cần thay thế bằng vật dụng có đôi có cặp. Điều đó sẽ giúp bạn tiến xa và có khả năng tiến tới hôn nhân dễ dàng hơn.

Đồ vật tạo nên áp lực tinh thần

Những đồ vật có góc cạnh hoặc sắc bén nên hạn chế bài trí trong phòng, nó vô tình khiến chủ nhân cảm thấy nặng nề về mặt tâm lý, cũng như khiến người đang yêu cảm thấy áp lực về chuyện tình cảm.

Lỗi không phải ở crush không thích bạn, lỗi ở bạn chưa biết đến những đồ vật phong thuỷ gây cản trở tình yêu này, hãy vứt chúng đi trước khi quá muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đồ vật thể hiện tính trẻ con

Các bạn nữ rất thích bài trí căn phòng đầy ắp búp bê và thú nhồi bông. Những đồ vật này tuy dễ thương nhưng nếu bày quá nhiều sẽ khiến đối phương có cảm giác bạn chưa trưởng thành, còn trẻ con và thiếu thực tế. Dĩ nhiên một người trưởng thành khó mà chấp nhận kiểu người yêu "con nít" như vậy.

Đồ vật quá cá tính

Hiện người trẻ rất thích phơi bày sự cá tính và nói lên cái tôi của bản thân qua cách bài trí căn phòng, điều đó thật sự đáng báo động. Việc bài trí quá lố, thể hiện cá tính quá mức sẽ khiến bạn trở nên cô độc, người khác khó tiếp cận và tạo khoảng cách nhất định trong tình yêu. Những món đồ cá tính khiến bạn trở nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh. Đặc biệt với những món đồ cá tính quá sẽ khiến bạn và người đó dễ xa nhau.

Bài trí quá nhiều hoa tươi và hoa giả ở Đào hoa vị

Đào hoa vị hay còn gọi là vị trí đào hoa, thông thường là hướng Chính Tây, Chính Đông, Chính Nam, Chính Bắc. Tại đây, nếu bày hoa tươi với số lượng hợp lý sẽ kích thích vận đào hoa hưng vượng, giúp nhân duyên tốt đẹp, tình cảm vợ chồng hài hòa, gắn bó. Ngược lại, vị trí này rất kị bày hoa giả và quá nhiều hoa tươi. Bởi như vậy sẽ kích thích Đào hoa sát, xuất hiện tình trạng ngoại tình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Từ khóa:   tâm linh tử vi đồ vật phong thủy phong thuỷ tình yêu

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