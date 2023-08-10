LỘC tràn vào cửa đúng hôm nay 10/8/2023, 3 con giáp DANH LỢI song thu, TÀI KHÍ dạt dào, HÀO MÔN rộng mở, tiền thu về tay nhiều vô số kể

Người tuổi Thìn sẽ đón một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Vì hôm nay, một hợp đồng lớn mà bạn khát khao bấy lâu nay sẽ được ký kết. May mắn hơn nữa là bạn sẽ có một chức danh, một tên gọi khác ở nơi làm việc của mình. Sự nghiệp trong thời gian tới vẫn sẽ rất suôn sẻ, lộ trình thăng tiến rõ ràng, quý nhân phù trợ sát sao, công việc sẽ lên như diều gặp gió. Chính vì vậy, một lời khuyên dành cho bạn đó là hãy tận dụng thời gian này thật tốt nhé.

Đây là một ngày tồi tệ với những mối quan hệ xung quanh của người tuổi Thìn. Sự bay bổng nhưng cứng rắn của người tuổi Thìn khiến cho nhiều người mê mẩn. Nhưng bạn không nghĩ điều đó lại có thể làm nên những hệ lụy như bây giờ.

Về mặt tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh nên nếu bạn đang thích bất cứ một món đồ nào, đừng chần chừ, hãy mua đi. Vì nếu hôm nay bạn không mua, bạn sẽ thấy hối tiếc đấy. Tuy vậy, bạn cũng nên chi trả đúng khoản, không nên phung phí tránh trường hợp nay mai ăn không đồng đều.

Tuổi Tỵ

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Tỵ trong hôm nay, thứ Năm 10/08/2023, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Tỵ.

Không những thế, thứ Năm này tuổi Tỵ còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

Tuổi Thân

Hôm nay thứ Năm 10/08/2023, được thần tài trợ mệnh nên tuổi Thân sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng tuổi Thân cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Tuy nhiên thứ Năm này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Thân, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.