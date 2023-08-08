15 ngày tới, 3 con giáp đạp đổ vận xui, vươn lên làm giàu, PHÚ QUÝ vận vào thân, VINH HOA bám đầy người, tiền thu về nhiều không đếm xuể

Người tuổi Tuất có tính cách ngay thành, thẳng thắn. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này lá hay vội vàng, hấp tấp, thiếu kiên trì. Đôi lúc bản mệnh cũng hơi bảo thủ, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của những người xung quanh.

Tử vi dự báo rằng trong 15 ngày tới, người tuổi Tuất có thể có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ hội gặp được quý nhân trợ giúp. Đó có thể là tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Khi có quý nhân nâng đỡ, tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến lớn trong công việc.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Tuất không được tốt lắm. Con giáp này luôn cố gắng nhưng chưa được đạt được thành tích mà bản thân mong muốn.

Tuổi Tuất cố gắng không ngừng nghỉ trong sự nghiệp và nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ luôn khôn ngoan. Họ không dễ dàng để cho mình phải chịu tổn thất nhưng cũng sẽ không bao giờ gặt hái lợi ích của mình dựa trên sự mất mát của người khác.

Con giáp này là những người rất biết đồng cảm với người khác và cũng rất có tinh thần đồng đội. Điều này giúp doanh nghiệp của họ có sức mạnh của sự đoàn kết, nhờ vậy có thể phát triển nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

15 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ sẽ nắm bắt những cơ hội thăng tiến trong công việc để hoàn thiện bản thân.

Tầm nhìn của họ cũng trở nên tốt hơn, bước đi vững vàng hơn, luôn có thể gặt hái được của cải, tránh xa điều tiếng xấu và những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có.

Người tuổi Tỵ sẽ không để mọi thứ không nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh đã có ánh mắt nhạy cảm, đối với cơ hội làm ăn kinh doanh nếu tìm hiểu sâu sẽ rất nhạy bén, thông tuệ. Chờ được thời cơ tới tay, tuổi Mão có thể phát huy năng lực bản thân, thực hiện hoài bão bấy lâu ấp ủ.

Ảnh minh họa: Internet

15 ngày tới, những tuổi Mão đang làm văn phòng đừng ngại thể hiện tài năng, chăm chỉ đưa ra những sáng kiến mới, sẽ thành công bất ngờ. Những người tuổi Mão đang theo đuổi con đường kinh doanh, chỉ cần nỗ lực hết sức, sẽ không có gì ngăn trở được họ càng làm càng lãi. Giàu sang, phú quý theo đó tới tấp kéo đến, muốn ngừng cũng không được.

Tuy nhiên, tuổi Mão nên nhớ, làm việc gì cũng phải kiên trì tới cùng, ắt sẽ thành công, có thể một bước lên trời, khiến người người ngưỡng mộ, ghen tị.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.