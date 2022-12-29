Liên tục từ ngày 30/12 đến 2/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 13:45

Bước vào 4 ngày tới (30, 31/12 và 1, 2/1), không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, hào phóng, có chí tiến thủ. Trong bất cứ công việc gì, con giáp này luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm, cầu tiến và ham học hỏi. Họ luôn sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Liên tục từ ngày 30/12 đến 2/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 4 ngày tới (30, 31/12 và 1, 2/1), người tuổi này có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội. Vận thế của người tuổi này đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Trong khi những người làm kinh doanh sẽ tự tìm được cơ hội làm ăn cho riêng mình. Được nhiều khách hàng ủng hộ, hàng hóa bán được nhiều, con giáp này thu hái bộn tiền.

Tuổi Dần

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Liên tục từ ngày 30/12 đến 2/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 4 ngày tới (30, 31/12 và 1, 2/1), Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

 

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Tuổi Ngọ

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Ngọ đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Ngọ có đời sống tinh thần khá ổn định, mọi thứ đối với con giáp này cũng rất yên bình và họ không ngừng chăm chỉ, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Liên tục từ ngày 30/12 đến 2/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt, nhiều suy tính, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng đều có thể dựa vào trí tuệ của bản thân giải quyết dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 4 ngày tới cho biết, người tuổi Ngọ không những thoát được vận xui mà còn sẽ nghênh đón tài vận của mình. Người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt, nhiều suy tính, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng đều có thể dựa vào trí tuệ của bản thân giải quyết dễ dàng.

Trong thời gian này, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ càng vượng, tài vận khắp nơi, vận may không dứt. Chỉ cần bản thân nỗ lực thêm một chút, bỏ công sức trong công việc và sự nghiệp nhiều hơn, đồng thời biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh thì sẽ đạt được tài phúc dồi dào như mong muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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