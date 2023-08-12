Liên tiếp từ ngày 12/8 đến 22/8, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 06:13

Nhờ được quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của họ bắt đầu gặp được nhiều may mắn hơn. Từ con đường sự nghiệp đến tài chính đều tiến chứ chẳng lùi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được cho là giỏi kiếm tiền. Dù giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không bao giờ thiếu thốn. Thời gian vừa qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

Tuổi Thân còn phải thường xuyên đối mặt với những người chuyên gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo và biết giữ cho quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Từ ngày 12/8 đến 22/8, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu là hoàn toàn có khả năng. Vì vậy, hãy cứ kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này nhé.

Liên tiếp từ ngày 12/8 đến 22/8, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết, từ ngày 12/8 đến 22/8, những người tuổi Dậu có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, người tuổi Dậu cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm. Trong chuyện tình cảm, tuổi Dậu sẽ có những giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương.

Với những người tuổi Dậu còn độc thân, bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, giúp cuộc sống ngày càng vui vẻ. Với những người có đôi có cặp, đây cũng là khoảng thời gian vô cùng tốt để tuổi Dậu hiểu thêm đối phương, tạo cảm xúc thăng hoa cho cặp đôi.

Liên tiếp từ ngày 12/8 đến 22/8, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phần lớn những người tuổi Ngọ thường thích phiêu lưu, khám phá và thích dịch chuyển nên khi người khác đang gầy dựng sự nghiệp thì Ngọ vẫn mải mê rong chơi. Trong cuộc sống nhờ thường xuyên đi nhiều, hiểu rộng nên Ngọ tích lũy được vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, cuộc sống luôn viên mãn.

Tử vi chỉ rõ rằng, từ ngày 12/8 đến 22/8, trên con đường sắp tới tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son. Những người tuổi Ngọ nếu có gia đình thì cuộc sống viên mãn, còn người độc thân thì sẽ gặp được một nửa của mình.

Liên tiếp từ ngày 12/8 đến 22/8, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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