Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9): 3 con giáp ngồi không lộc cũng tới tận cửa, đổi đời lên hương, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 20:03

Liên tiếp 3 ngày tới, vận thế của 3 con giáp sau có sự đảo chiều mạnh mẽ, chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội tốt, chắc chắn cuộc sống sẽ được cải thiện.

Tuổi Dần 

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9), người tuổi Dần vượt qua nhiều thử thách, cố gắng dành nhiều công danh về bản thân. 

Công việc: Người tuổi Dần còn nhiều việc  cần cân nhắc, luôn cố gắng dành nhiều công danh về bản thân. 

Tình cảm: Bạn muốn tìm người có cùng chí hướng, luôn bên cạnh người ấy chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống. 

Tài lộc: Cơ hội nắm lấy tiền tài đã nhận được nhiều cơ hội từ quý nhân.  

Sức khoẻ: Bản thân thường học thêm võ thuật khi có thời gian rảnh. 

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9): 3 con giáp ngồi không lộc cũng tới tận cửa, đổi đời lên hương, phú quý hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tháng 9/2023 người tuổi Hợi bị ảnh hưởng bởi sao Thái Tuế nên gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có được sự thành công.

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9), vận thế của người tuổi Hợi có sự đảo chiều mạnh mẽ. Con giáp này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội tốt, chắc chắn cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ được cải thiện đáng kể trong năm tuổi.

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9): 3 con giáp ngồi không lộc cũng tới tận cửa, đổi đời lên hương, phú quý hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9), tuổi Sửu may mắn buôn bán có lời hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có công việc ổn định, có quyền lợi rõ ràng, tính tình ngay thẳng nói được làm được nên ở cơ quan bản mệnh ít khi phải chịu bất công.

Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền trong ngày, đó là doanh thu, hoa hồng hoặc phần thưởng cho việc nỗ lực hết mình của bản mệnh. Song tuổi Sửu vẫn nên tập trung vào công việc chính của mình, không nên xem thường, đó mới là chỗ dựa tài chính vững chắc cho bản mệnh.

Tình cảm may mắn, tươi sáng. Không khí gia đình con giáp này thực sự vui vẻ và hòa đồng, những mâu thuẫn dần được xóa bỏ. Thậm chí ngay cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng hài hòa và dễ chịu hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/9): 3 con giáp ngồi không lộc cũng tới tận cửa, đổi đời lên hương, phú quý hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp lật ngược số mệnh, đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp lật ngược số mệnh, đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Trong thời gian này, 3 con giáp sau sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng, có cơ may đổi vận, cả đời sung sướng.

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