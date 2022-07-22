'Lắm mối tối nằm không' là đang nói đến top 3 con giáp nào trải qua nhiều mối tình vẫn ế bền vững?

Dù nhiều mối tình nhưng các con giáp dưới đây vẫn ế bền vừng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đều có tính cách năng nổ, hoạt bát, là người cực kỳ thông minh, lại còn biết ăn nói, có cách kể chuyện hài hước nên thường khiến mọi người yêu mến, nhân duyên đặc biệt với những người khác giới lúc nào cũng vượng vô cùng.



Tuy là như vậy nhưng họ lại có tật xấu “cả thèm chóng chán”, dù có yêu ai cũng không thể giữ được tình cảm của mình lâu dài, cho dù lúc mới quen nhau có thật lòng đến mấy, có nhiệt tình đến mấy đi chăng nữa.



Chính vì thế, con giáp khó kết hôn này sẽ đổi hết đối tượng này đến đối tượng khác để tìm kiếm những cảm giác mới mẻ. Về lâu về dài, họ sẽ có quá nhiều mối quan hệ chồng chéo, yêu đương với thái độ cưỡi ngựa xem hoa, khó có thể thật lòng với ai được.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tới bất cứ đâu đều được mọi người thương yêu, quý mến. Nhưng thực sự họ là tay mơ trong tình cảm hay yêu đương.

Khi có đối tượng tốt ngỏ ý, họ sẽ không chút lưu tình nào mà sẵn sàng cự tuyệt tình cảm của ai kia hoặc sẽ vờ như đang thầm thương thầm nhớ một ai khác. Chính vì thế mà người tuổi Thìn vận đào hoa nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thể nắm bắt được nửa kia đích thực của bản thân mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp khó kết hôn bởi họ có tính cách kín đáo và bảo thủ, đặc biệt là ở trên phương diện tình cảm, càng giữ vị trí cao trong xã hội, họ lại càng gặp nhiều khó khăn trong chuyện yêu đương.



Khi có tình cảm với ai, họ lúc nào cũng rất thật lòng và chăm chỉ, nhưng bởi vì không giỏi ăn nói nên họ thường giữ những suy nghĩ của mình ở trong lòng, không dám nói ra.



Theo tử vi 12 con giáp, điều này khiến những người họ yêu mến không cảm nhận được tình cảm của họ, cho rằng họ quá hờ hững, không thật sự yêu thương mình. Cái tính ít biểu lộ cảm xúc này sẽ khiến họ cho dù có gặp được một người rất tốt cũng thường bỏ lỡ người ta, khó có thể ở bên ai được lâu dài.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 2 tuần tới (1-14/07/2022), con giáp nào phất lên không ngừng nghỉ? Trong vòng 2 tuần tới, những con giáp dưới đây được Thần Phật chở che nên giàu lên nhanh chóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-moi-toi-nam-khong-la-dang-noi-den-top-3-con-giap-nao-trai-qua-nhieu-moi-tinh-van-e-ben-vung-481046.html