Khuya nay 24/7, TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần rước tiền tài vào nhà, vận khí lên hương, sự nghiệp nở rộ, đường tình khởi sắc, người lẻ bóng tìm được nửa kia

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 24/7/2022 hôm nay, tuổi Hợi có quý nhân đồng hành nên nhận nhiều tin vui tài lộc. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội hợp tác làm ăn hết sức thuận lợi, may mắn gặp được đối tác phù hợp, bổ khuyết cho nhau, cùng nhau phát triển.

Vận trình tình duyên cũng thắm sắc, bản mệnh gặp thuận lợi trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình, dễ dàng được người yêu kẻ mến. Bản mệnh không quá tin vào duyên phận nhưng cũng phải ngỡ ngàng khi mới chỉ lần đầu gặp gỡ đã mang lại nhiều cảm xúc.

Hợi có thu nhập tốt, ổn định nhờ Lục Hợp tương trợ, không phải lo về các khoản chi trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách tích lũy để những lúc sự cố bất ngờ xảy ra vẫn giữ được tâm thế chủ động.

Hợi có thu nhập tốt, ổn định nhờ Lục Hợp tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 24/7/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thân đang tiến triển tốt. Bản mệnh dù gặp không gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng hết mức để xoay chuyển tình thế. Con đường sự nghiệp càng ngày càng thăng hoa, được cấp trên ưu ái.

Nhờ Thiên Tài mà nhiều con giáp tuổi Thân đạt được mục tiêu tiền bạc của mình trong ngày hôm nay. Thế nhưng đừng vì thế mà tham lam quá bạn nhé, bản thân bạn phải là người làm chủ đồng tiền, như vậy mới có thể tiếp tục thăng hạng trong cuộc sống.

Các cặp đôi có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, nhất là những cặp vợ chồng lâu năm có thời gian để hâm nóng tình cảm. Các cặp đôi mới yêu dù có thể phải yêu xa nhưng càng thêm nhung nhớ nhau hơn, tình yêu càng ngày càng thêm nhiều, thăng hoa rực rỡ.

Nhờ Thiên Tài mà nhiều con giáp tuổi Thân đạt được mục tiêu tiền bạc của mình trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài tương trợ cho các quyết định liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi đúng đắn hơn bao giờ hết. Việc tiết kiệm bên cạnh việc gia tăng thu nhập đều rất cần thiết, do đó, bản mệnh hãy tìm cách để cân bằng cả hai việc này nhé.

Điểm sáng trong ngày là đường tài lộc vì có Tam Hợp nâng đỡ. Không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Tuất nên tính đến chuyện nhập thêm hàng mới, canh tác thêm loại cây mới hoặc đi làm thêm.

Hôm nay vận trình tình cảm của bạn thuận lợi hơn bao giờ hết, một số tính toán tuy không ăn khớp nhưng lại tốt hơn cho bạn. Người độc thân lúc này đào hoa rực rỡ, nhiều người hỏi thăm, ngỏ ý muốn hẹn hò.

Điểm sáng trong ngày là đường tài lộc vì có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo