Khung giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo, giúp gia chủ may mắn cả năm, tiền về ngập két

Tâm linh - Tử vi 13/01/2020 16:12

Khi cúng ông Công ông Táo gia chủ hãy canh đúng khung giờ hoàng đạo này để rước may mắn vào nhà, năm mới suôn sẻ, thành công.

Khi cúng ông Công ông Táo chớ tùy tiện, chỉ cần cúng đúng khung giờ hoàng đạo này gia chủ sẽ cả năm hưng thịnh, càng về cuối năm càng đại phát tài, ai thấy cũng hờn.

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Giờ Ngọ, từ 11 – 13 giờ chính là giờ linh thiêng nhất trong ngày 23 tháng chạp - Ảnh minh họa: Internet

Nên cúng ông Công ông Táo vào giờ nào?

Quan niệm dân gian cho rằng, ngày 23 tháng chạp hằng năm là thời điểm ông Công ông Táo cưỡi cá chép về trời để bẩm báo với Ngọc Hoàng về những gì đã xảy ra trong năm cũ, chuyển lời những mong ước của gia chủ trong năm mới. Thế nên, lễ cũng ông Công ông Táo là lễ cực quan trọng trong những ngày cuối năm.

Thay vì rảnh khi nào cúng khi nấy gia chủ cần chọn khung giờ đẹp nhất để làm lễ cúng ông Công ông Táo, mở đường cho năm mới suôn sẻ hanh thông. Các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng, giờ Ngọ, từ 11 – 13 giờ chính là giờ linh thiêng nhất trong ngày 23 tháng 12 âm lịch.

Đặc biệt, bạn có thể cúng ông Công ông Táo từ ngày 21 tháng Chạp mà không cần chờ đến ngày 23.

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Vật phẩm quan trọng nhất khi dâng cúng ngày 23 tháng chạp chính là cá chép vàng - Ảnh minh họa: Internet

Mâm cúng ông Công ông Táo gồm những gì?

Mâm cúng ông Công ông Táo sẽ có những món ăn truyền thông như gà luộc, xôi, canh măng và trầu cau, đèn nến, hoa tươi, hương, giấy tiền vàng mã… Thế nhưng, vật phẩm quan trọng nhất khi dâng cúng ngày 23 tháng chạp chính là cá chép vàng.

Quan niệm dân gian cho rằng, gia chủ đừng chỉ đặt lễ vật lên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái là xong. Khi tiến hành làm lễ, bạn cần đọc rõ văn khấn ông Công ông Táo để bề trên nhận được lễ vật mình dâng, thấu hiểu những mong ước của gia chủ.

Sau khi đã hóa vàng giấy tiền vàng mã, bạn hãy mang cá chép vàng thả ở sông, suối để phóng sinh.

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Gia chủ cần đọc rõ văn khấn để bề trên nhận được lễ vật mình dâng, thấu hiểu những mong ước của gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Văn khấn ông Công ông Táo chuẩn nhất

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ...

Ngụ tại:...

Hôm nay, ngày 23 tháng chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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