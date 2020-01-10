Xuất hành đầu năm: Đừng quên mang theo thứ này trước khi bước chân ra khỏi nhà để ‘đạp trúng hố vàng’, cả năm đại phát!

Khi xuất hành đầu năm, chỉ cần mang theo thứ này trước khi bước chân ra khỏi nhà gia chủ sẽ chấn hưng cát vượng, chiêu tài dẫn lộc, cả năm may mắn.

Theo thuyết phong thủy muốn đại cát đại lợi, làm ăn tấn tới cả năm thì khi xuất hành đầu năm gia chủ phải bước chân ra khỏi nhà sao cho đúng cách, tránh phạm phải kiêng kỵ phong thủy. Quan niệm dân gian cho rằng, chân phải chính là trụ đỡ tài lộc của gia chủ. Muốn cát khí vượng, tài lộc viên mãn, tiền ùa vào nhà thì bạn cần bước chân phải ra khỏi nhà sao cho đúng cách để năm mới no đủ, xui xẻo tránh xa, may mắn ghé thăm.

Khi xuất hành đầu năm, gia chủ hãy giữ tâm an tịnh - Ảnh minh họa: Internet Thế nên, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán gia chủ đừng quên mẹo phong thủy khi bước chân ra khỏi nhà dưới đây. 1. Tâm an, bình thản Trong những lời Phật dạy có nói, cái gốc của phong thủy chính là tâm. Chỉ cần có trái tim lương thiện, tâm lý bình tĩnh thì bạn sẽ thêm phúc thêm phần, may mắn hơn người.

Thế nên, trong ngày đầu tiên của năm mới, trước khi bước chân ra khỏi nhà bạn cần dẹp bỏ tạp niệm, tham sân si và cả những bực dọc trong lòng. Mang theo tâm hồn càng nhẹ nhàng, thanh tịnh khi xuất hành đầu năm mới sẽ giúp bạn phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Vượng khí từ đậu xanh sẽ giúp bạn có ngày đầu năm suôn sẻ như ý - Ảnh minh họa: Internet 2. Mang hạt đậu xanh bên người Đậu xanh chính là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, giúp gia chủ gặp dữ hóa lành, bình an vô sự. Thế nên, trước khi bước chân phải ra khỏi nhà bạn đừng quên đặt 7 hạt đậu xanh nếu là nam và 9 hạt nếu là nữ vào túi. Vượng khí từ đậu xanh sẽ giúp bạn có ngày đầu năm suôn sẻ như ý, nhờ thế cả năm mới cũng sẽ ấm êm viên mãn, thăng hoa bất ngờ. Gia chủ có thể mang vòng tay làm bằng cây dâu tằm quanh năm để tăng thêm phúc khí - Ảnh minh họa: Internet 3. Mang theo cành cây dâu tằm Cây dâu tằm được xem là vật phẩm phong thủy có thể trừ tà đuổi ma. Nếu mang theo cành cây dâu tằm bên người bạn sẽ chẳng sợ xui xẻo ám vận. Gia chủ có thể mang vòng tay làm bằng cây dâu tằm quanh năm để tăng thêm phúc khí, nghênh đón tài lộc. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 nàng giáp cực giỏi kiếm tiền, tự làm đại gia, đến đàn ông cũng phải kiêng nể Thông minh, nhạy bén lại cực khôn ngoan nên phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, tự làm đại gia của chính mình mà chẳng cần bám víu ai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hanh-dau-nam-dung-quen-mang-theo-thu-nay-truoc-khi-buoc-chan-ra-khoi-nha-de-dap-trung-ho-vang-ca-nam-dai-phat-348371.html