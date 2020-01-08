3 đại kỵ khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo gia tiên trách phạt, xui xẻo ám vận

Tâm linh - Tử vi 08/01/2020 08:35

Dưới đây chính là những điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm, gia chủ hãy thật cẩn thận kẻo mất hết phúc lộc, bề trên quở trách.

Nếu muốn có năm mới may mắn, phúc lộc tề tựu gia chủ tuyệt đối không được phạm phải những đại kỵ khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm dưới đây.

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 Chỉ cần phạm phải chút sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến vận số của cả năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi lau dọn bàn thờ

Người xưa quan niệm rằng, bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên mà còn mang yếu tố tâm linh. Thế nên, chỉ cần phạm phải chút sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến vận số của cả gia đình trong năm mới.

Dưới đây là những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm, gia chủ hãy thuộc lòng.

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Đừng để bất cứ đồ đạc nào trên bàn thờ bị đổ vỡ kẻo rước họa vào thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng

Vật phẩm dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên, thần Phật ngày cuối năm là cách để người cõi dương thể hiện lòng thành kính của mình với người đã khuất, với các đấng tối cao. Thế nên, nếu làm đổ vỡ đồ thờ cúng thì đấy chính là báo hiệu điềm xấu sắp ghé thăm.

Thế nên, khi lau dọn bàn thờ, bạn hãy cẩn trọng, đừng để bất cứ đồ đạc nào trên bàn thờ bị đổ vỡ kẻo rước họa vào thân.

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Khi tỉa chân hương, bạn phải để lại ít nhất 3 cây, nhiều nhất 9 cây - Ảnh minh họa: Internet

2. Tỉa chân hương sai cách

Rất nhiều người có thói quan tỉa sạch chân hương ngày cuối năm mà không hề hay biết rằng mình đang phạm phải đại kỵ phong thủy. Khi tỉa chân hương, bạn phải để lại ít nhất 3 cây, nhiều nhất 9 cây để năm mới bình an may mắn.

Với những chân hương đã tỉa bạn chớ vứt bừa bãi mà hãy hóa tro rồi rải ở nơi cao ráo hoặc rải xuống sông, hồ để tăng thêm vượng khí cho cả gia đình.

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Gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được - Ảnh minh họa: Internet

3. Tùy tiện di chuyển bát hương

Bát hương không chỉ là nơi để cắm hương, đây còn là nơi kết nối tổ tiên với gia chủ. Nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương bạn sẽ vô tình cắt đứt sợi dây liên kết vô hình kia, khiến người quá cố không thể biết những gì bạn đang mong mỏi, cầu xin để phù trợ.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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