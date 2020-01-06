Mùng 1 Tết đừng quên làm 3 việc cực quan trọng này để chấn hưng phong thủy, rước lộc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 06/01/2020 07:00

Làm 3 điều này ngay ngày đầu năm mới chính là mẹo phong thủy giúp gia chủ hút cạn lộc trời, tiền tài dồi dào, càng về cuối năm càng phát tài cực to.

Mách bạn mẹo phong thủy cực hiệu nghiệm: Chỉ cần làm 3 điều này ngày mùng 1 Tết gia chủ sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, cuối năm nằm trên đống vàng, tự làm đại gia của chính mình.

meo phong thuy 1
Mùng 1 Tết sau khi thức dậy, gia chủ cần mở hết cửa chính, cửa phụ và cả cửa sổ trong nhà trong ít nhất 9 phút - Ảnh minh họa: Internet

1. Mở hết cửa trong nhà

Sách phong thủy học có nói, ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phúc phần của gia chủ trong cả năm đấy. Vậy nên, mùng 1 Tết sau khi thức dậy, việc đầu tiên bạn cần làm chính là mở hết cửa chính, cửa phụ và cả cửa sổ trong nhà trong ít nhất 9 phút để đón nhận nguồn không khí bên ngoài.

Khi gió lùa vào sẽ cuốn đi những nguồn năng lượng tiêu cực, ánh nắng mặt trời sẽ mang lại may mắn, vượng khí cho cả gia đình bạn.

meo phong thuy 2
Gia chủ đừng quên mẹo xả xui bằng cách bốc muối rải quanh nhà - Ảnh minh họa: Internet

2. Rải muối quanh nhà

Không chỉ là loại gia vị nấu ăn, muối còn được ứng dụng rất nhiều trong phong thủy học. Ví như, chỉ cần đặt một lọ muối và 9 đồng xu lên trên, đổ đầy nước và đặt “lọ phong thủy” này ở hướng Đông của ngôi nhà thì thần tài tự khắc gõ cửa, muốn nghèo cũng không được.

Ngày đầu tiên của năm mới, gia chủ đừng quên mẹo xả xui bằng cách bốc muối rải quanh nhà. Chẳng những xua đuổi tà ma, ngăn cản xui xẻo vào nhà, muối còn giúp gia đình bạn có một năm mới thuận hòa, hạnh phúc.

meo phong thuy 3
Đừng sử dụng chổi để quét nhà kẻo lộc lá trôi tuột, cả năm tay trắng - Ảnh minh họa: Internet

3. Kiêng quét nhà

Ngày đầu năm mới ai cũng muốn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp để tiếp khách. Thế nhưng, gia chủ cần dọn dẹp nhà cửa trước ngày 30 Tết để chào đón năm mới hân hoan, thịnh vượng.

Trong ngày đầu năm, bạn đừng sử dụng chổi để quét nhà kẻo lộc lá trôi tuột, cả năm tay trắng. Thay vào đó, để tránh phạm phải điều kiêng kỵ đầu năm gia chủ có thể dùng khăn sạch để lùa rác lại gọn vào một góc, chờ sáng hôm sau hẵng dọn dẹp để giữ trọn may mắn cho gia đình mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Những điều đặc biệt kiêng kỵ nhất định phải biết khi gia đình có tang để tránh hối hận cả đời

Những điều đặc biệt kiêng kỵ nhất định phải biết khi gia đình có tang để tránh hối hận cả đời

Những điều đặc biệt kiêng kỵ nhất định phải biết khi gia đình có tang để tránh hối hận cả đời hãy nằm lòng ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo xả xui bí quyết phong thủy kiêng kỵ đầu năm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 37 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn