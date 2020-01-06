Mùng 1 Tết đừng quên làm 3 việc cực quan trọng này để chấn hưng phong thủy, rước lộc vào nhà

Làm 3 điều này ngay ngày đầu năm mới chính là mẹo phong thủy giúp gia chủ hút cạn lộc trời, tiền tài dồi dào, càng về cuối năm càng phát tài cực to.

Mách bạn mẹo phong thủy cực hiệu nghiệm: Chỉ cần làm 3 điều này ngày mùng 1 Tết gia chủ sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, cuối năm nằm trên đống vàng, tự làm đại gia của chính mình. Mùng 1 Tết sau khi thức dậy, gia chủ cần mở hết cửa chính, cửa phụ và cả cửa sổ trong nhà trong ít nhất 9 phút - Ảnh minh họa: Internet 1. Mở hết cửa trong nhà Sách phong thủy học có nói, ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phúc phần của gia chủ trong cả năm đấy. Vậy nên, mùng 1 Tết sau khi thức dậy, việc đầu tiên bạn cần làm chính là mở hết cửa chính, cửa phụ và cả cửa sổ trong nhà trong ít nhất 9 phút để đón nhận nguồn không khí bên ngoài.

Khi gió lùa vào sẽ cuốn đi những nguồn năng lượng tiêu cực, ánh nắng mặt trời sẽ mang lại may mắn, vượng khí cho cả gia đình bạn. Gia chủ đừng quên mẹo xả xui bằng cách bốc muối rải quanh nhà - Ảnh minh họa: Internet 2. Rải muối quanh nhà Không chỉ là loại gia vị nấu ăn, muối còn được ứng dụng rất nhiều trong phong thủy học. Ví như, chỉ cần đặt một lọ muối và 9 đồng xu lên trên, đổ đầy nước và đặt “lọ phong thủy” này ở hướng Đông của ngôi nhà thì thần tài tự khắc gõ cửa, muốn nghèo cũng không được.

Ngày đầu tiên của năm mới, gia chủ đừng quên mẹo xả xui bằng cách bốc muối rải quanh nhà. Chẳng những xua đuổi tà ma, ngăn cản xui xẻo vào nhà, muối còn giúp gia đình bạn có một năm mới thuận hòa, hạnh phúc. Đừng sử dụng chổi để quét nhà kẻo lộc lá trôi tuột, cả năm tay trắng - Ảnh minh họa: Internet 3. Kiêng quét nhà Ngày đầu năm mới ai cũng muốn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp để tiếp khách. Thế nhưng, gia chủ cần dọn dẹp nhà cửa trước ngày 30 Tết để chào đón năm mới hân hoan, thịnh vượng. Trong ngày đầu năm, bạn đừng sử dụng chổi để quét nhà kẻo lộc lá trôi tuột, cả năm tay trắng. Thay vào đó, để tránh phạm phải điều kiêng kỵ đầu năm gia chủ có thể dùng khăn sạch để lùa rác lại gọn vào một góc, chờ sáng hôm sau hẵng dọn dẹp để giữ trọn may mắn cho gia đình mình. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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